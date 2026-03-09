本県では、大山エリアにおけるサイクリング環境の充実と、公共交通と連携した新たな観光スタイルの創出を目的として、これまで試験運行を実施してきた「鳥取だいせんサイクルバス」について、令和8年度から通年運行へ移行し、3月9日より予約受付を開始します。 試験運行で得られた利用実績や利用者の声を踏まえ、運行期間の大幅拡大、毎日運行への変更、料金の見直しなど、利便性を大きく向上させています。 ※「サイクルバス」とは、自転車を解体せずそのまま車内に持ち込み、路線バスで移動できるサービス。

■運転概要

・実施区間：大山町内路線：大山口駅→大山寺 ※大山口駅発の片道のみ運行 ※途中停留所での乗降不可・運行期間：令和8年4月9日（木）～11月30日（月）※毎日運行・ダ イ ヤ：（平 日）10:00／15:10／16:50（計3便）（土日祝） 7:35／10:00／15:10／16:50（計4便）・定 員：各便2名・2台（前席1枠、後席1枠）・利用料金：1,200円（1名分の乗車料金＋1台分の自転車積込料金を含む）・予約方法： JR 西日本観光ナビ「tabiwa by WESTER」で予約・利用方法：①利用日前日15:00 までの予約②自転車固定用ベルトを準備した上で、出発5 分前までの集合③乗車前にデジタルチケット提示④バス車内前方右側への自転車設置と固定⑤乗車中は隣席着席、自転車に手を添えること⑥降車時は一般乗客下車後、中扉から降車※サイクルバスに関する専用ページは、日本交通ホームページ及び鳥取県の自転車旅ポータルサイト「とっとり自転車旅」にて公開。

日本交通

https://www.nihonkotsu.jp/news/news-detail.php?id=543

とっとり自転車旅

https://www.tottori-guide.jp/cycling/cyclebus

【本リリースに関するお問い合わせ先】 鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局 観光戦略課 サイクルツーリズム振興室 TEL：0857-26-7273／FAX：0857-26-8308

