株式会社グローバルアジアパートナーズ(本社所在地：東京都中野区、代表取締役：塚本 英二)は、工場累計出荷数12万個を突破した人気知育玩具「くっつき虫」を、“片付けエンタメ化”仕様へ全面刷新。2026年3月5日よりクジラパッケージとして発売いたしました。





クジラが食べる





■リビングに広がる43個

遊んだあとは、カラフルなパーツがテーブルの下、ソファの横、カーペットの上などあちこちに広がります。その光景を見て、親の口から出る一言。「片付けなさい。」









■それが、こう変わる。

「クジラさん、おなかすいたよ」

子どもが両手いっぱいにパーツをすくい、次々と“いただきます”。パクッ、パクッと消えていく43個。片付けが注意ではなく、ショータイムになる瞬間です。





遊びと収納がひとつに！





■そして、片付けた後もかわいい

すべて食べ終えたクジラは、そのまま棚の上へ。収納ボックスではなく、リビングの主役になる存在のため、“隠す収納”から“飾る収納”へ早変わり。





クジラに収納完了





■なぜ売れている商品を変えたのか

代表取締役 塚本 英二は語ります。「12万個出荷の実績がありました。しかし、遊びの終わりまで設計できていなかった。叱る回数を減らしたい。その想いからクジラは生まれました。」





「くっつき虫」が選ばれる理由





■商品概要

商品名 ： くっつき虫 クジラパッケージ

発売日 ： 2026年3月5日

価格 ： 3,999円

累計出荷数： 12万個以上

販売 ： Amazon、楽天ほか

URL ： https://00m.in/AYeac