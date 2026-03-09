「EMODA(エモダ)」美脚が叶う人気の厚底シューズの新作が登場！シューズにフォーカスした「シューズコレクション」をローンチ

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区) が運営するファッションブランド「EMODA(エモダ)」は、2026春夏コレクションよりシューズをピックアップした「SHOES COLLECTION(シューズコレクション)」を2026年3月6日(金)よりEMODA全店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売しました。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK040/?sort=rk+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:ed_260123_shoes&pi=p_sp_ed_260123_shoes&aid=ed_260123_shoes

今回登場する2026年春夏の新作シューズは、履きやすさに定評のある厚底スニーカーや昨年人気だったカバーサンダルの新デザインなど、厚底デザインを中心とした全5型が登場。厚底シューズは脚長効果だけではなく足元にボリュームを持たせることで、脚が華奢見えし美脚効果も期待できます。さらに今年はソックスとのコーディネートを提案し、足の先までおしゃれを楽しんでもらえる着こなしをおすすめしています。

ルミネエスト新宿店では3月6日(金)より「SHOES COLLECTION(シューズコレクション)」のアイテムを一部先行で発売。シューズにフォーカスしたディスプレイにも注目です。

高すぎないソールで歩きやすく、様々なコーディネートに取り入れやすいロングブーツ。/ LOOSE BELT BOOTS / ブラック、ブラウン / 16,280円(税込)足元にボリュームをもたせて華奢見え効果抜群。安定感のある約10cmのウエッジソールでスタイルアップを実現。/ WEDGE HEEL COVER SANDAL / ブラック、ブルー / 15,180円(税込)

約8.5cmのエアーソールの厚底スニーカー。デニム地＆断ち切りのフリンジのオリジナルデザイン。/ AIR BULKY CUT OFF SNIEAKERS / ブラック、カーキ、ライトミックス(EC限定色) / 15,180円(税込)スニーカーディテールをポイントにしたヒールパンプス。スパイク風のヒールがクールなデザイン。/ LACE UP HEEL SNEAKER / ホワイト、ブラック、ピンク / 12,980円(税込)EMODA定番のバルキーサンダル。約13cmのボリュームソールでスタイルアップが叶う厚底サンダル。/ SKIN LINE BULKY SANDAL / アイボリー、ブラック / 14,080円(税込)

EMODAについて

MODE、MONOTONE、MINIMAL をベースに、エッジを効かせた、その時代のムードを表現。

潔いこと。スタイルがあること。

常に挑戦し、ファッションを楽しみ続ける人へ。

■EMODAオフィシャルサイト／SNS

Official Site：http://emoda-japan.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/emoda/

X：https://ｘ.com/emoda_staff/(https://%EF%BD%98.com/emoda_staff/) ( @EMODA_STAFF )

Instagram：https://www.instagram.com/emoda_official/ ( @emoda_official )