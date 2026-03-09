人気ブランドとのコラボグッズ発売決定！「ルーヴル美術館展」グッズコンセプトは、“そのまなざしから見つめる、ルネサンス”。

写真拡大 (全3枚)

ルーヴル美術館展　ルネサンス　広報事務局


今秋9月9日（水）より、国立新美術館（東京・六本木）にて「ルーヴル美術館展　ルネサンス」を開催します。


本展覧会は、イタリアで花開き、15世紀から16世紀にかけてヨーロッパ各地で隆盛したルネサンス美術の本質的な特徴のいくつかを、選び抜かれた50点余りの作品を通して浮かび上がらせることを試みるものです。


特に注目されるのは、究極の「ルネサンス人」というべきレオナルド・ダ・ヴィンチの傑作で、そのまなざしが印象的な《女性の肖像》、通称《美しきフェロニエール》の初来日。




ルネサンス最大の巨匠の類まれな人物表現の魅力を堪能するとともに、ルネサンス美術の本質に触れる貴重な機会となる本展では、“そのまなざしから見つめる、ルネサンス”をコンセプトに、5つのジャンルからルネサンスを見つめる、さまざまなグッズを展開します。



「手ざわり／彩り／装い／香り／味わいから見つめる、ルネサンス」を切り口に、現在、以下の12ブランドとのコラボレーションが決定しています。人気ブランド各社は、レオナルド・ダ・ヴィンチの《美しきフェロニエール》からインスピレーションを受けて、どんなグッズを生み出すのか…？ ルネサンスを代表するルーヴル美術館の傑作をイメージしたグッズが続々登場！


一部商品は、展覧会開催前からの先行販売も予定しています。詳細は今後、展覧会公式ウェブサイトやSNSなどで発表します。


グッズから見つめるルネサンス、どうぞご期待ください。



〈コラボブランド〉


○アトリエうかい


○Brigitte Tanaka


○EN TEA


○FEILER（フェイラー）


○鎌倉紅谷


○KENTY / ケンティー香水学校


○KIKICOCO


○mimou PARIS（ミムーパリ）


○Paul & Joe


○猿田彦珈琲


○旅するコンフィチュール


○ZEBRA / SARASA




【開催概要】


展覧会名：ルーヴル美術館展　ルネサンス


会期：2026年9月9日（水）～12月13日（日）


休館日：毎週火曜日


会場：国立新美術館 企画展示室1E （〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2）


主催：国立新美術館、ルーヴル美術館、日本テレビ放送網、読売新聞社、ＢＳ日テレ


後援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ


特別協賛：野村證券


協賛：光村印刷、竹中工務店


協力：日本貨物航空、日本通運、TOKYO FM、日テレイベンツ


企画協力：NTVヨーロッパ


※本展は1会場のみの開催です



お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）


展覧会公式ウェブサイト：https://www.ntv.co.jp/louvre2026/


展覧会公式SNS：X ＠louvre2026 / Instagram louvre2026