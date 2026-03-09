「SNOOPY Chocolat嵐山」が3月28日（土）にリニューアルオープン！

写真拡大 (全2枚)

株式会社　寺子屋

株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、「SNOOPY Chocolat嵐山店」を、2026年3月28日にリニューアルオープンいたします。





より快適にお買い物をお楽しみいただけるよう店内レイアウトを改装し、


あわせて店内デザインも素敵に変更いたします。


嵐山らしい雰囲気の中で、思い出に残るひとときをお過ごしください。



リニューアルに伴う休業日


　2026/3/3(火)～2026/3/27(金)



どんなお店になるのかは、当日までのお楽しみ♪


いち早い続報はSNOOPY Chocolat 公式SNSを要チェック！


instagram：　https://www.instagram.com/snoopychocolat_japan/


X：　https://x.com/snoopychocolat



■ノベルティ


　SNOOPY Chocolat嵐山オリジナルトートバッグ


　嵐山の竹林をイメージしたデザインが可愛い♪


　SNOOPY Chocolat嵐山店にて5000円(税込)以上お買い上げのお客様に、


　お一人様につき1枚プレゼントいたします。




開始日：2026年3月28日(土)～


　※京都・嵐山店でのみ配布いたします。


　※お一人様1点限りとさせていただきます。


　※なくなり次第終了


　※画像はイメージです。



嵐山の桜も見頃の季節、春休みのお出かけ先におすすめです。


新しくなったSNOOPY Chocolat嵐山店で皆様のご来店をお待ちしております。



=========================================================


■SNOOPY Chocolat関連リンク


・公式サイト 　　　　http://www.snoopy-chocolat.jp
・公式X 　　　　　　https://twitter.com/snoopychocolat
・公式Instagram 　 https://www.instagram.com/snoopychocolat_japan/


・オンラインストア　https://snoopy-village.jp/shop/pages/snoopychocolat
=========================================================



●株式会社寺子屋について
観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。


他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内約150店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。 2014年より「PEANUTS」をテーマにした和カフェ「SNOOPY CHA-YA」を全国8か所で展開しており、好評を得ています。「SNOOPY Chocolat」の8店舗と「WOODSTOCK NEST」6店舗を加え、和の食文化をキャラクターの魅力を通して提供する飲食ビジネスをさらに強化してまいります。


http://www.telacoya.co.jp





■関連URL


・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/(http://www.snoopy.co.jp/)


・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan


・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan


・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info


・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」　https://www.instagram.com/snoopyindailylife


・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp(https://www.tiktok.com/@peanuts_jp)



■掲載原稿確認のお願い
・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。


・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）



【一般の方向けのお問い合わせ先】
　　企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室
　　担当者名：高井敏弥
　　TEL：0120-975-316


　　Email：info@telacoya.co.jp



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


　株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀


　電話：075-325-3535


　FAX：075-325-3525


　メールアドレス：y-morita@telacoya.co.jp