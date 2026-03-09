「美しさは、速さで決まる。」睡眠ブランド「NELL」から、夜のルーティンを最短化する「速攻美容」ヘアケア「NELIA（ネリア）」誕生。

株式会社Morght

睡眠ブランド「NELL（ネル）」を運営する株式会社Morght（本社：東京都港区、代表取締役：土井 皓貴）は、ヘアケアの新常識「夜の速攻美容」を掲げる新ブランド「NELIA（ネリア）」を立ち上げました。

睡眠を研究し続けてきたNELLは「寝る前の時間を削ることは、手抜きではなく、最高の美容戦略である」という一つの答えに辿り着き、2026年3月9日（月）より公式サイトおよび楽天市場・Amazonにて、「NELIA スムースシャンプー・トリートメント」の販売を開始いたします。

公式サイト

https://nell.life/nelia/products/hair/smooth

■ 開発の背景：79.5%が抱える「ヘアケアのジレンマ」と、睡眠ブランドの使命

累計販売本数22万台を突破した「NELL マットレス」を展開する中で、私たちは「良質な睡眠には、寝具だけでなく入浴から就寝までの“一日の整え方”が不可欠である」という結論に至りました。

今回、働く女性1,000名を対象に行った調査(※1)では、79.5%が「疲れていて早く寝たいがために、ヘアケアを十分にできていない／入浴後のヘアドライが億劫」と回答。

さらに「本当はもっと丁寧にしたい（29.4%）」と願いながらも、実際には「ただ済ませるだけ・負担に感じることが多い（39.0%）」になっており、多くの女性が「美容と睡眠のトレードオフ」による罪悪感を抱えていることが判明しました。

NELLが出した答えは、その両立です。「濡れている時間が長いほど髪はダメージを受ける」という事実に着目し、ケアを最短化。ベッドへ向かう時間を加速させ、確保した睡眠時間で髪をじっくり補修する。 これこそが、睡眠ブランドだからこそ提案できる、新しいヘアケアの最適解です。

新ブランド「NELIA」は、上質な睡眠を追求してきた原点である「NELL」に、ラテン語で「状態」や「場所」を意味する「IA」を組み合わせたものです。

ただ眠る場所から、美しさが生まれる場所へ。

睡眠という時間を、美の続きへ変えていく。それが私たちの決意です。

■ NELIAが提唱する「速攻美容」のロジック「速いほうが、髪はうるおう。」

ヘアケアは「時間をかけるほど良い」という印象が広くあります。しかしNELIAは、その常識を覆します。

Logic 1：ダメージの芽を摘む

髪が最も無防備なのは、濡れている時間。キューティクルが開いた状態を最短にすることで、水によるダメージを最小限に抑えます。

Logic 2：浸透を待たない

ナノ技術により、トリートメントの「置き時間」をゼロに。成分を瞬時に送り込み、即座に乾かすことで、補修成分を髪内部に閉じ込めます。

Logic 3：睡眠を最大の美容液に

ケアを速く終わらせることで生まれた「時間の余白」を、質の高い睡眠に充てる。寝ている間の美髪サイクルを最大化することこそが、究極の美容法であると考えます。

■ NELIA の「速攻美容」を叶える3つのコア技術

「NELIA」は、生活の中に無理なく取り入れられる“ルーティン設計型プロダクト”として、以下の3つの技術を搭載しています。

01. 瞬間浸透：トリートメントの「待ち時間」をゼロに

5種のケラチン由来補修成分*1と、保水効果を追求したうるおいブースト成分*2を配合。ナノ化した極小の美容オイルが、髪の内部まで瞬時に引き込む「瞬間浸透技術」を採用しました。塗布してすぐに洗い流しても、サロン帰りのような手触りを実現します。

02. 速乾リペア：ドライヤー時間を短縮し、熱を味方に

美容シルク成分*3で髪表面を包み込み、水分を効率よく逃がす「速乾シルクコート技術」を開発。ドライヤー時間を大幅に短縮し、さらに熱に反応するヒートアクティブ成分*4が、乾燥中の髪を補修・保護。スピードと美しさを両立させます。

03. 濃密補修：寝ている間に、本来の輝きを取り戻す

睡眠中の美髪サイクルに着目した「オーバーナイト処方」*5。ナノカプセル化セラミド*6が髪の表面を包み込み、睡眠中の摩擦から守りながらうるおいをキープ。タンパク質由来の補修成分が、寝ている間に日中のダメージを内側から整えます。

■ 商品概要

ブランド名：NELIA（ネリア）

商品名：NELIA スムースシャンプー / NELIA スムーストリートメント

発売日：2026年3月9日（月）AM11:00～

販売チャネル：

NELL（NELIA）公式サイト（https://nell.life/nelia/products/hair/smooth ）

楽天市場、Amazon

価格：2,680 円（税込）～

■ ブランドコンセプト：速いほうが、髪はうるおう。

「美しさには、時間をかけなければならない」

そんなルールから、あなたを自由にしたい。



鏡の前で費やす時間は短く、眠りながら整える「濃密補修」へ。

手抜きでも、ただの時短でもない、速攻ケア × ナイトケアの到達点。

速く終わらせ、あとは夢の中へ。

それこそが本当に髪が求めていることだから。

夜をもっと自由に、あなたのものに。

日々のゆとりと、十分な休息。

その余白こそ、翌朝の髪に本来の輝きを宿す。

公式Instagram：https://www.instagram.com/nelia__official/

(※1)【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年2月2日～2月3日

調査対象：全国の20～40代女性のうち、現在就業している方

有効回答数：1,000名

注：

*1 シャンプーに配合：ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）、イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（いずれも毛髪補修） トリートメントに配合：ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）、ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（いずれも毛髪補修）

*2 シャンプーに配合：グリシン、プロリン、トレオニン、ヒスチジン、フェニルアラニン、グリセリン、セレブロシド、ペンチレングリコール、ヒアルロン酸Ｎａ、ジグリセリン（いずれも保湿）、スクワラン、リノール酸、オレイン酸（いずれもエモリエント）

*3 トリートメントに配合：加水分解シルク（毛髪補修）

*4トリートメントに配合：γ-ドコサラクトン（ヘアコンディショニング）

*5 トリートメントに配合：加水分解シルク（毛髪補修）

*6トリートメントに配合：γ-ドコサラクトン（ヘアコンディショニング）