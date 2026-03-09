「2025年Best Hit App Ranking 2025」で 「SVF Cloud for Salesforce」が大企業部門で上位入賞
ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下ウイングアーク）は、Salesforceプラットフォーム上のビジネスアプリのマーケットプレイス「AppExchange」における、2025年2月～2026年1月の年間人気のアプリを紹介する「2025年Best Hit App Ranking 2025」にて、帳票クラウドサービス「SVF Cloud for Salesforce」が、大企業部門新規導入件数で3位に入賞したことをお知らせします。
■2025年Best Hit App Ranking 2025
https://appexchangejp.salesforce.com/learn/appranking2025_large
【大企業部門 新規導入件数】
第3位 「SVF Cloud for Salesforce」
■SVF Cloud for Salesforceについて
https://www.wingarc.com/product/svfc/salesforce/
＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー
TEL：03-5962-7300
お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/
▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどウイングアークの最新情報をお届けしています。
・ウイングアーク１ｓｔ公式Facebook http://www.facebook.com/wingarc
・ウイングアーク１ｓｔ公式X https://x.com/WingArc
・ウイングアーク１ｓｔ公式note https://note.wingarc.com/
※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。