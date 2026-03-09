「2025年Best Hit App Ranking 2025」で 「SVF Cloud for Salesforce」が大企業部門で上位入賞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

　ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下ウイングアーク）は、Salesforceプラットフォーム上のビジネスアプリのマーケットプレイス「AppExchange」における、2025年2月～2026年1月の年間人気のアプリを紹介する「2025年Best Hit App Ranking 2025」にて、帳票クラウドサービス「SVF Cloud for Salesforce」が、大企業部門新規導入件数で3位に入賞したことをお知らせします。



■2025年Best Hit App Ranking 2025


https://appexchangejp.salesforce.com/learn/appranking2025_large



【大企業部門 新規導入件数】
第3位　「SVF Cloud for Salesforce」



■SVF Cloud for Salesforceについて
https://www.wingarc.com/product/svfc/salesforce/






※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。