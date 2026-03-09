【神戸阪急】「九州物産大会」 今回は、宮崎特集！

株式会社阪急阪神百貨店

神戸阪急では、３月１８日（水）～２４日（火）の期間、本館９階催場にて「九州物産大会」を開催します。初登場（※）9店を含む、合計４７店（食品４２、工芸５）が出店する人気の九州物産大会。今回は宮崎県をメインに、九州各県から自慢のグルメやスイーツ、工芸品が集結します。

（※）神戸阪急「九州物産大会」に初登場

てげうめぇ！ 人気の宮崎グルメがずらり。

宮崎餃子対決

全国でも有数の餃子王国宮崎の中でも、餃子の町と呼ばれる宮崎県高鍋町から人気の２店が登場。

九州産小麦粉を使ったもっちりとした皮が特徴。国産の野菜（キャベツ、たまねぎ、にら、にんにく）と、豚と牛の合挽肉を使用。素材の味を最大限に活かした馬渡のもっちり餃子は旨みをギュッと閉じ込めているので、一口一口、噛みしめるほど素材のコクと旨みが口の中いっぱいにひろがります。

＜初登場＞［実演］

「餃子の馬渡」

もっちり餃子（10個）972円

焼きたてはもちろん冷めてもおいしい独自の皮でギョーザを作り続けています。具材には、キャベツ、たまねぎ、ニラなどの国産野菜、そして新鮮な宮崎県産の豚肉を4:1の割合で配合。何個でもついついお箸が伸びてしまう、飽きのこないさっぱりした味付けをしています。

＜初登場＞［実演］

「たかなべギョーザ」

焼きギョーザ（10個）756円

畜産王国宮崎の肉グルメ

宮崎県は全国でも有数の畜産王国。中でも都城市は、肉用牛・豚・鶏を合わせた畜産を含む農業産出額が、令和7年まで5年連続で日本一を誇ります。

宮崎県都城市で生産される銘柄豚「観音池ポーク」のメンチカツ。自慢の豚肉をたっぷりと使い、野菜をふんだんに混ぜ込んでいます。食べたときに口いっぱいに広がる旨味と甘み、ジューシーな肉汁とふんわりした食感は、お肉と野菜のハーモニーがなせるワザです。

＜初登場＞［実演］

「観音池ポーク」

上）メンチカツ（1個）324円

下）チーズメンチカツ（1個）378円

宮崎県発祥で知られる「チキン南蛮」。外はカリっと、中はジューシーなチキンに、お店特製の南蛮タレ・タルタルソースを絡ませて食べる人気メニューです。

［実演］

「チキン南蛮専門店 金の皿」

チキン南蛮（100ｇ）594円

「宮崎牛」は厳しい基準をクリアした宮崎県産の牛肉だけが名乗ることができます。

宮崎牛の2種の味わいの赤身を豪快に乗せたお弁当です。

＜初登場＞［実演］

「一真」

宮崎牛特選赤身２種弁当（1人前）2,900円

宮崎のご当地麺をイートインで

「辛麺」は、唐辛子とにんにくがたっぷり入った牛骨ベースのコクがある赤いスープに、ニラと溶き卵、そして独特な食感のこんにゃく麺が特徴の宮崎のご当地グルメです。

小辛・中辛・大辛・激辛からお好みの辛さでご注文いただけます。

＜初登場＞［イートイン］

「辛麺 麺屋つつみ」

辛麺（1人前）1,000円

地元で愛されるスイーツも見逃せない

「菓子工房そらいろ」は神話の町・高千穂から。看板商品の「おひさまチーズまんじゅう」は、九州産の小麦粉とバター、宮崎県産の卵を使用した生地で、濃厚なクリームチーズを包み込みサックリと焼きあげました。

＜初登場＞

「菓子工房そらいろ」

おひさまチーズまんじゅう

（1個）181円、（6個）1,001円

宮崎の郷土菓子「からいも団子」。 蒸したからいも（さつま芋）をつき込んだお餅に、甘さをおさえた粒あんをくるみ、きな粉をタップリとまぶしました。

［実演］

「味のくらや」

からいも団子（6個入り）961円

＜初登場＞［実演］「ひなたいちご園」

宮崎市でいちご栽培を行う「ひなたいちご園」。品種の選定から苗づくり、手入れ、収穫、出荷まで、たくさんのこだわりと丁寧な作業を積み重ねたおいしいいちごを使用したスムージーとソフトクリームを会場でどうぞ。

宮崎いちごスムージー（1杯）751円宮崎いちごソフトクリーム（1個）751円

このほかにも九州各県から、うまかもん・よかもんが勢揃い！

【食品】

福岡県：「味のめんたい福太郎」辛子明太子、「糸島正キ」ドレッシング、「梅野製茶園」八女茶、［実演］「かさの家」梅ケ枝餅、［実演］「ココジェラート」ジェラート、［実演］「さかえや」ソフトかりんとう、「太宰府えとや」梅の香ひじき、［実演］「博多とりかわ大臣」博多とりかわ、「博多芳々亭」博多もつ鍋、［実演］「賦活屋」まふぐの唐揚げ、「薬師堂」ソンバーユ

佐賀県：「つけもの処鶴屋」漬物

長崎県：［実演］「岩崎本舗」角煮まんじゅう、「琴海堂」かすてら、「蘇州林」ちゃんぽん、［実演］「三井楽水産」五島鬼鯖棒鮨

熊本県：［実演］「熊本六季」いきなりだご、［実演］「古じょう庵」たかなめし、［実演］「高田蒲鉾」サラダちくわ、［実演］「平国丸」太刀魚天ぷら、［実演］「ふくとく」からし蓮根、［実演］「もなりお」くまモンの人形焼き

大分県：［実演］「中津からあげ もり山」中津からあげ、＜初登場＞「まめ秀」豆菓子、［実演］「祐貴や」かしわめし

鹿児島県：［実演］「有村屋」さつま揚げ、「黒豚の館」黒豚しゃぶしゃぶ用、「薩摩蒸氣屋」かすたどん、［実演］「ダイニング萬來」さつま豚角煮弁当

沖縄県：「沖縄海藻専門店もずキム」もずくキムチ、「宜野湾そば」沖縄そば、「湧川食品」ゆしどうふ

【工芸品】

福岡県：「博多織工房 棒弥」博多織

佐賀県：「草木染工房よもぎ」草木染、「久保陶勝堂」有田焼

長崎県：「ジェイアイエヌ」化粧水

大分県：「ぺっぷ竹細工もりぐち」竹細工

イベントのご案内

宮崎の伝統芸能「船引神楽」実演

宮崎県指定無形民俗文化財「船引神楽」。宮崎市清武町にある船引神社の境内で、稲作豊穣を祈り春季に奉納されるお神楽です。高千穂町などに伝わる夜神楽とは異なり、農業が盛んな地域で昼間に舞われる春神楽と言われるものです。

鬼神が舞い踊る勇壮な舞をこの機会にご体感ください。

演舞終了後には、太鼓や鐘の体験会も開催します。

日時：3月21日（土）午前11時～、午後2時～

（各回約40分）

会場：本館2階山側広場 グランパティオ

※観覧無料

※雨天中止

宮崎県シンボルキャラクター「みやざき犬」がやってくる

宮崎県シンボルキャラクター「みやざき犬（けん）」の『むぅちゃん』が会場をおさんぽします。

日時：3月21日（土）・22日（日）

各日午後1時～、午後3時～（各回約20分）

会場：本館9階催場

［九州物産大会 開催概要］

■会期：3月18日（水）～24日（火） 午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時終了

■会場：神戸阪急 本館9階催場

■後援：宮崎県

■URL：https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/shopnews/detail/12690688_2191.html

※イートインのラストオーダーは各日終了時間の30分前。パフェ、ジェラートのラストオーダーは各日終了時間の15分前

※天候などの諸事情により出店中止になる場合や商品入荷が無い場合がございます

※写真はイメージです