TVアニメ「アオのハコ」がくじ引き堂に登場！描き下ろしイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『アオのハコ』の豪華賞品が手に入る＜アオのハコ オンラインくじ Vol.2＞を、2026年3月17日(火)12時より販売します。

「鹿野千夏」「蝶野雛」「守屋菖蒲」の選べる！特大タペストリーやアクリルスタンドのほか、描き起こしイラストを使用したアクリルキーホルダーやミニ色紙等、オリジナルグッズを多数展開しております。

また、期間中に【5連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!! ※全3種、ランダムでの配布となります。この機会をお見逃しなく!!

＜アオのハコ オンラインくじ Vol.2 概要＞

販売期間：2026年3月17日(火)12:00～2026年4月21日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/aonohako_2/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大タペストリー（全3種）

A賞：アクリルスタンド（全3種）

B賞：アクリルキーホルダー（全8種）

C賞：ミニ色紙（全8種）

D賞：缶バッジ（全8種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■おまけキャンペーン

【5連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全3種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/