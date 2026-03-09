TVアニメ「アオのハコ」がくじ引き堂に登場！描き下ろしイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『アオのハコ』の豪華賞品が手に入る＜アオのハコ オンラインくじ Vol.2＞を、2026年3月17日(火)12時より販売します。



「鹿野千夏」「蝶野雛」「守屋菖蒲」の選べる！特大タペストリーやアクリルスタンドのほか、描き起こしイラストを使用したアクリルキーホルダーやミニ色紙等、オリジナルグッズを多数展開しております。


また、期間中に【5連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!! ※全3種、ランダムでの配布となります。この機会をお見逃しなく!!




＜アオのハコ オンラインくじ Vol.2 概要＞


販売期間：2026年3月17日(火)12:00～2026年4月21日(火)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/aonohako_2/



■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大タペストリー（全3種）






A賞：アクリルスタンド（全3種）






B賞：アクリルキーホルダー（全8種）






C賞：ミニ色紙（全8種）






D賞：缶バッジ（全8種）






※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。


■おまけキャンペーン

【5連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全3種。ランダムでの配布となります。




■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！



