新しい季節のはじまりに、oggimutaを。お試しにうれしいサッシェキットが新発売。
テクノエイト株式会社（本社：大阪府大阪市鶴見区、代表取締役：森 武史）が展開するトータルビューティーブランド「oggi otto（オッジィオット）」より、「oggimuta（オッジィムータ）」シリーズのサッシェキットが2026年3月16日（月）より販売となります。
現代のヘアダメージを贅沢に癒す、至高のラグジュアリーシリーズ「oggimuta（オッジィムータ）」より、お試しや旅行にうれしいサッシェが登場です。
グランドセラム（シャンプー）＆セラムマスク（トリートメント）、グランドエマルジョン（ヘアミルク）＆オイルがセットになった『サッシェキット』として販売いたします。
oggimuta グランドセラム＆セラムマスク
oggimuta グランドエマルジョン＆オイル
グランドセラム＆セラムマスクのセットには、オリジナルのビニールポーチが付属。入浴中も安心してお使いいただけます。
新しいヘアケア、新しいきれいを、この春にぜひご体感ください。
■商品概要
商品名
oggimuta グランドセラム＆セラムマスク サッシェキット〈スムース〉〈モイスチャー〉
内容
・グランドセラムサッシェ（10mL）3枚
・グランドセラムマスクサッシェ（10g）3枚
・オリジナルスライダーポーチ
販売価格
各1,650円（税込）
商品名
oggimuta グランドエマルジョン＆オイル サッシェキット
内容
・グランドエマルジョンサッシェ（5g）1枚
・グランドオイルサッシェ（2mL）1枚
・オリジナルパッケージ
販売価格
550円（税込）
■販売概要
販売開始日
2026年3月16日（月）13時
取扱いについて
１.オッジィムータ取扱サロン
※在庫状況は取扱サロンに直接お問い合わせください。
２.公式オンラインストア「oggi otto & ME（オッジィオットアンドミー）」(https://andme.oggiotto.com/)
※取扱サロンにてカウンセリングを受けた方にのみご案内しています。未登録の方は、お近くのoggi otto & ME対応サロンまで足をお運びください。
サロンをお探しの方はこちら :
https://bs.oggiotto.com/
oggi otto シリーズ取扱サロン検索ページ
■oggi otto ブランディングチーム コメント
オッジィムータのグランドシリーズが誕生してから、約1年半が経ちました。
muta MARINE（ムータマリン）とのコラボレーションブランド、という話題性もさることながら、その使用感や香り、仕上がりに、わたしたちの予想を大きく上まわる反響をいただいてきました。
リピートして使い続けてくださっているお客さまも多く、「永く使いたい」と思っていただける商品をおとどけできていることを嬉しく思います。
グランドシリーズは、日々美しさを磨きながら、厳しい夏さえアクティブに楽しんでいただけるよう設計されたプロダクトです。
だからこそ、今、みなさまにオッジィムータと出逢っていただきたい。
「お試しで使ってみたいな」と心にとまった方のきもちに寄り添うことができるよう、サッシェキットというかたちでリリースすることとなりました。
ラグジュアリーな使用感や天然の香り、仕上がりなどを体感していただく機会となれば幸いです。
グランドセラム＆セラムマスクは各3枚、エマルジョン＆オイルは各1枚の使い切り。
初めての方にも手に取っていただきやすい、ハードルの低さが特徴です。
使い続けたときの変化をもっと知りたい！という方にはトライアルセットのご用意もございます。
新しい季節に合わせてケアをアップデートしたい方、旅行やスポーツに行かれる方をはじめ、多くのみなさまにグランドシリーズの感動が拡がることを期待しています。
■ラグジュアリーブランド『oggimuta（オッジィムータ）』
本物志向のヘアケアプロダクトシリーズ「oggi otto（オッジィオット）」とマリンブランド「muta MARINE（ムータマリン）」のコラボレーションによって誕生した、高機能ヘアケアシリーズ。
“至高の上を邁（ゆ）く 妥協のないラグジュアリーケア”をコンセプトとした、高い効果効能を誇るアイテムを展開しています。
現代環境が抱える、強い紫外線や海水、砂ぼこり、花粉、PM2.5などの刺激に着目し、こだわりの有効成分を濃密に配合。
ストレスにさらされた髪と頭皮を癒し、健やかな美しさを引き出します。
癒しのひとときや暮らしを自然と共にすごす方の、美しく、アクティブな日々をサポート。
妥協なく人生を心から楽しむすべての方に使っていただきたいヘアケアアイテムです。
2024年に発売10周年を迎えた高い人気を誇る既存シリーズからのグレードアップ、そして異業種コラボレーションによるシナジーは、美容業界でも大きな話題となっています。
詳細はこちら :
https://oggiotto.com/products/oggimuta/
oggimutaシリーズ 紹介ページ
■企業概要
社名：テクノエイト株式会社
本社：大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目13-8
代表：代表取締役社長 森 武史
事業内容：化粧品の製造販売業（美容商材販売・ヘアサロン / 美容代理店活性事業）
企業ホームページ：https://www.techno-eight.co.jp/
oggi ottoブランドページ：https://oggiotto.com/