「温泉むすめ×献血」キャンペーンを開催

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター

群馬県赤十字血液センターでは、群馬県内の「温泉むすめ」5人とコラボレーションした献血キャンペーンを、下記期間中に全国で初めて実施いたします。

近年、群馬県内では50代60代の献血ご協力者が増加する一方で、40代以下のご協力者が減少傾向にあります。本キャンペーンを通じて、若い世代の皆さまや献血が初めての方、また、しばらく献血から足が遠のいていた方にも、献血への理解を深めていただき、気軽に参加していただけるきっかけとなることを目指しています。

草津温泉、伊香保温泉、四万温泉、みなかみ温泉、万座温泉をモチーフとした群馬県内の「温泉むすめ」5人の描き下ろしコラボグッズおよびポスターを作製いたしました。

「温泉むすめの日（ONSEN MUSUME DAY）」として認定されている3月15日（日）より、キャンペーン期間中、400mL献血にご協力いただいた皆さまへプレゼントいたします。

記

１ 期 間：令和８年３月15日（日）～令和８年４月15日（水）

※ただし、３月31日・４月１日を除く。

（基幹システム更新のため400ｍL献血の受入はありません。）

※記念品は数量限定のため、無くなり次第終了です。

２ 対 象 者：期間中、群馬県内の献血会場にて、受付にてキャンペーン参加をご申告のうえ、

400ｍL献血にご協力いただいた方。

３ 記 念 品：（１）「温泉むすめ×献血」描き下ろしアクリルスタンド（全長約12ｃｍ）

（２）「温泉むすめ×献血」描き下ろしコラボポスター（Ｂ２版）

※対象者には（１）（２）どちらもプレゼントいたします。

▲「温泉むすめ×献血」描き下ろしアクリルスタンド（全長約12ｃｍ）▲「温泉むすめ×献血」描き下ろしコラボポスター（Ｂ２版）

４ 対象会場：群馬県内３献血ルームおよび献血バス会場

＜高崎駅献血ルーム＞

高崎市八島町222JR高崎駅東口3階イーサイト内

＜前橋献血ルーム＞

前橋市南町3-9-5大同生命ビル1F

＜太田献血ルーム＞

太田市飯塚町1549-2太田市学習文化センター敷地内

＜献血バス会場は以下HPよりご確認ください＞

https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/gunma/place/m1_03_index.html

●●●●●●●●輸血を受けた患者さんから、献血者の皆様へ感謝のメッセージが届いています(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/gunma/voice/)

血液事業のご紹介（日本赤十字社ウェブサイト）はこちら(https://www.jrc.or.jp/donation/blood/about/introduction/)

群馬県赤十字血液センターウェブサイトはこちら(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/gunma/)

献血Web会員サービス ラブラッドはこちら(https://www.kenketsu.jp/Login?startURL=%2F)