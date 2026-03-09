甘ったれ少女×異世界は、溺愛じゃなくてハードモード!?角川ビーンズ文庫『花神遊戯伝』シリーズ（KADOKAWA）コミカライズ1・2巻同時発売!! 10年ぶりとなる糸森環氏の書き下ろし短編特典付き

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、糸森環氏の人気小説『花神遊戯伝』シリーズ（KADOKAWA／角川ビーンズ文庫刊）を、『花神遊戯伝 ～異世界で溺愛と思いきや、厄災だらけで前途多難!?～』としてコミカライズし、2025年3月9日（月）に1・2巻同時刊行いたします。

1巻書影2巻書影

あらすじ

どこにでもいる普通の女子高生だった。そう、あの日までは――。

ある日友達と雪まつりに行く約束をした主人公、天野知夏は、そこで出会った謎の美青年に突然の異世界に飛ばされてしまう。

現代の常識が通用しない異世界で、時に生贄にされかけ火あぶりにされながらも、いつか元の世界に帰るため神様にだって立ち向かう、和風異世界譚が遂にコミカライズ単行本化!!

原作は『お狐様の異類婚姻譚』シリーズ（一迅社）などで知られる糸森環氏の代表作『花神遊戯伝』シリーズ。少女小説の名手が描く、平凡な少女が神々に翻弄されながらも運命に立ち向かう物語です。

本作を、魅力的でかっこいいキャラクター、アクションシーンに定評のある漫画家・片倉みっき氏に、華やかに彩っていただきました。

碁子ちゃんや神々など、作品オリジナルのキャラクターのビジュアル化も必見です。

さらに、第1巻・第2巻ともに、糸森環氏による10年ぶりの書き下ろし短編を特別収録。原作ファンの方はもちろん、コミカライズから本作に触れる読者にもお楽しみいただける内容となっております。

推薦コメントが到着しました！

この度、声優・作家の池澤春菜さんより本作への推薦コメントを頂戴しました。

泣いてるだけじゃ、生き残れない

守ってもらうだけじゃ、前に進めない

絶望の底で花ひらく選択の物語

これぞ異世界逆境ドリブン！

※しかもイケメン＆モフモフ完備

著者コメント

原作：糸森環氏

こうしてふたたび花神遊戯伝に触れる機会をいただけて、とても感謝しております。

文庫版をご存じの読者様も、初めての読者様も、片倉先生版の花神遊戯伝をぜひ楽しんでください。

私も楽しくドキドキしながら読ませていただきました。キャラクターたちがとても素敵で格好良いです！

片倉先生や新潮社コミック担当様、それからKADOKAWA角川ビーンズ文庫担当様、多くの方々のお力でコミックスとして甦った花神遊戯伝、キャラクターたちにきっとアレコレ起きつつ賑やかに突き進んでいくと思いますので、どうぞよろしくお願いします！

漫画：片倉みっき氏

『花神遊戯伝』という素敵な作品に関わることが出来ましたこと、大変光栄に思います。

糸森先生をはじめ、原作に関わった皆様、

思い入れの深い、長らくファンの皆様にも楽しんでいただける作品になるよう頑張ります!!

書籍内容紹介

どこにでもいるごく普通の女子高生、天野知夏。ある日訪れた雪祭りで、謎の美青年に異世界へと飛ばされてしまう。訪れたのは神々が人と共存し、特別な力をもつ緋宮によって守られた国『蒸槻』。何もわからない知夏を助けてくれたのは、かっこいいのに暴君な飼い主さまで――。

運命に翻弄され、異世界で女神となった少女の伝説、遂に開幕!!

物語の冒頭を抜粋してご紹介！

▼第1話はこちらからお読みいただけます

https://kuragebunch.com/episode/2551460910066821203

著者紹介

糸森環

2012年『花術師』（双葉社）で商業デビュー。

代表作に『花神遊戯伝』シリーズ（KADOKAWA／角川ビーンズ文庫刊）

『お狐様の異類婚姻譚』（一迅社／アイリス文庫刊）など

片倉みっき

新潮社にて『彼方よりの花嫁』を連載。

原作情報

『花神遊戯伝』シリーズ

著：糸森環

イラスト：鳴海ゆき

KADOKAWA／角川ビーンズ文庫刊

作品URL：https://beans.kadokawa.co.jp/product/series26/

コミックス情報

タイトル：花神遊戯伝 ～異世界で溺愛と思いきや、厄災だらけで前途多難!?～ １.２.巻

原作：糸森環 漫画：片倉みっき キャラクター原案：鳴海ゆき

発売日：2026年3月9日（月）

造本：B6版

定価：720円

1巻 紙書籍ISBN：978-4-10-772918-7

https://www.shinchosha.co.jp/book/772918/

2巻 紙書籍ISBN：978-4-10-772919-4

https://www.shinchosha.co.jp/book/772919/