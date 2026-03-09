TVアニメも好評『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』コミックス最新17巻発売を記念し、カードが貰える広告を実施中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、コミックス『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される17』を、2月28日（土）に発売しました。

また最新刊の発売を記念して、新宿にて大型広告を展開中です。

今日の運勢を占える？カードがゲットできるポスターを掲出中！

発売を記念し、新宿駅にて大型広告を掲出いたします。

さらにこちらの広告ではピールオフ広告を実施！ポスターに貼られたイラストカードをポスターからはがし、お1人様1枚までお持ち帰りいただけます。各日なくなり次第終了となります。

名場面を抜粋したポスターとカードを是非ご覧ください♪

▲配布カードイメージ

◇掲出情報

掲出場所：新宿メトロスーパープレミアムセットA

掲出期間：2026年3月9日(月)～3月15日(日)

ピールオフ実施日：2026年3月9日(月)/2026年3月13日(金)

※イラストカードはお1人様1枚までお持ち帰りいただけます。

※イラストカードは数量限定になるため、各日なくなり次第終了になります。

※ピールオフ実施時以外はポスターのみの掲出になります。

※ご覧になる際や、写真撮影をされる場合は周囲のお客様に十分にご配慮いただきますよう、お願い申し上げます。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※お問い合わせの際は、カスタマーサポート（https://kdq.jp/kdbook）までお願いいたします。

コミックス最新第17巻発売中

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』コミックス最新17巻が2026年2月28日（土）に発売されました。アニメも大好評の本作の最新巻をぜひご覧ください！

【作品情報】

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 17』

【著者】漫画：ほしな

原作：ぷにちゃん キャラクター原案：成瀬 あけの

【発売日】2026年02月28日

【定価】814円 （本体740円＋税）

【17巻あらすじ】王城の噴水に日本語で書かれた文字を見つけたティアラローズ。その内容を推測するに、ゲームのヒロインが進めるイベントだと考えたティアラローズは、寝ているアクアスティードの指から空の妖精王の指輪を借り、王城を抜け出す。

途中でなぜか一作目のヒロインアカリと合流しイベントのため噴水へ行き祈りを捧げると、不思議な部屋へ転移し―――！星空の王になることを決意したアクアスティードと、初代王フェレス、そして妖精王たちの国を使った陣地取りが始まる…！！

