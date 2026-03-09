鈴木ふみ奈＆風吹ケイ×Taco Bell スペシャルコラボメニュー 期間限定発売!

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディング株式会社の子会社である株式会社TBJが運営するアメリカ発のメキシカン・ファストフード「Taco Bell」は鈴木ふみ奈さんと風吹ケイさんを迎えたスペシャルコラボレーションメニュー、鈴木ふみ奈監修の「背徳の倍チーズブリトー」と風吹ケイ監修の「覚醒の旨辛ビーンズブリトー」を2026年3月12日（木）より全国のタコベル店舗にて期間限定で販売いたします。そして、お二人のコラボレーションによるスペシャルセット「最強Wブリトーセット」も同時展開いたします。

今回のコラボメニューは、鈴木ふみ奈さんと風吹ケイさんが企画段階から直接関わり、共に作り上げたものです。ファンの皆さまに楽しんでいただける内容を意識しながら、驚きや満足感につながる組み合わせを目指しました。同時に、それぞれの個性や世界観が感じられる仕上がりとなっています。

全体のアイデア構想から食材の選定、味のバランス調整に至るまで、複数回の試食と見直しを重ねました。試行錯誤を繰り返しながら少しずつ形にしていき、現在のメニューとして完成しました。

【商品概要】

＜鈴木ふみ奈さん監修＞

商品名：背徳の倍チーズブリトー

価格：税込1,500円

販売期間：2026年3月12日（木）～2026年4月30日（木）

販売店舗 ：全国のタコベル店舗

＜風吹ケイさん監修＞

商品名：覚醒の旨辛ビーンズブリトー

価格：税込1,500円

販売期間：2026年3月12日（木）～2026年4月30日（木）

販売店舗 ：全国のタコベル店舗

＜鈴木ふみ奈さん＆風吹ケイさんコラボセット＞

商品名：最強Wブリトーセット

価格：税込2,640円

販売期間：2026年3月12日（木）～2026年4月30日（木）

販売店舗 ：全国のタコベル店舗

【1日店長イベント開催決定】

コラボメニュー販売に伴い1日店長イベントを開催いたします。

＜開催日時＞

2026年3月12日(木) 17:00～19:00 風吹ケイ

2026年4月10日(金) 18:00～20:00 鈴木ふみ奈＆風吹ケイ

＜開催場所＞

タコベル渋谷道玄坂店

＜内容＞

鈴木ふみ奈さん、風吹ケイさんが一日店長として来店。

当日限定で、

・商品お渡し

・写真撮影（条件あり）

【鈴木ふみ奈】

俳優 タレント

ミスFLASHグランプリ獲得後、グラビア界で絶大な人気を集め、世界3大ミスコンの1つ、ミス・ワールド・ジャパンにて審査員特別賞を受賞。

バラエティー番組では「水曜日のダウンタウン」の仕掛け人で大きな話題となり、俳優としてもNetflix映画「シティハンター」や「あんぱん」（NHK連続テレビ小説）、など数々の話題作に出演するなど、活動の幅を広げている。

今年デビュー16周年を迎え、SNS総フォロワー数は150万人以上。オンラインでの発信も積極的に行っている。

Instagram :https://www.instagram.com/fuminasuzuki(https://www.instagram.com/fuminasuzuki)

X: https://x.com/suzukifumina(https://x.com/suzukifumina)

TikTok: https://www.tiktok.com/@suzukifumina75(https://www.tiktok.com/@suzukifumina75)

【風吹ケイ】

グラビアアイドル タレント

2022年にグラビアデビュー。同年、数々の賞を受賞し、デビュー直後から注目を集めた。雑誌グラビアやデジタル写真集、映像作品を発表し、2023年には1st写真集『幕開』を刊行。その後も継続的に作品を発表している。

「江頭2:50 エガちゃんねる」「佐久間宣行のNOBROCK TV」への出演を契機にバラエティ分野での出演機会も増え、テレビ番組やイベントへの出演を重ねている。現在はバラエティ出演に加え、映画・ドラマ作品への参加など俳優としての活動を広げるとともに、番組企画から誕生した女子グループ「DЯAW(ハート)ME」のメンバーとしても活動している。

Instagram : https://www.instagram.com/kei_fubuki_

X: https://x.com/kei_fubuki_

TikTok: https://www.tiktok.com/@kei_fubuki_

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

タコベルは、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られるタコベルのフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなってます。

【広がる！TacoBellのおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドーム店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

本社所有地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：メキシカン・ファストフード「Taco Bell」の運営

公式URL：https://tacobell.jp/

Facebook：http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram：@TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X：@TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

・渋谷道玄坂店

・アクアシティお台場店

・神保町店

・東京ドームシティ店

・阪急三番街店

・ノースポート店

・MIYASHITA PARK店

・プレナ幕張店

・中目黒店

・有明ガーデン店

