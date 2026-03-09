こう見えて″健康推し″ 貼る医療機器『耳つぼジュエリー wellmimi(ウェルミミ)』から新商品「パール」が発売
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、耳のツボを刺激することで健康や美容をサポートする「耳つぼジュエリーwellmimi(ウェルミミ)」より新商品「パール」の発売を開始致しました。
耳には全身の臓器や神経とつながるツボが多数存在すると言われています。
耳つぼジュエリーはそのツボ(経穴)を刺激することで健康や美容をサポートするアイテム。
使用時間目安は約12時間。
先端部５kg/平方センチメートルの圧迫効果があるステンレス粒で、穏やかな刺激が続きます。
こう見えて「医療機器」！
ピアスのように見えるシールでおしゃれを楽しみつつ、ステンレス粒でツボを刺激し、体調改善を目指します。
新発売『パール』
カジュアル、フォーマル、様々なコーディネートに合わせやすいです。
【商品名】耳つぼジュエリー wellmimi(ウェルミミ)
【カラー】パール
【販売価格】1,650円(税込)
【商品サイズ】(約)直径1cm・厚み0.3cm / 0.1g(１粒あたり)
【材質】ABS樹脂、ステンレス、ポリエチレン、アクリル樹脂
【入数】12粒入り
【生産国】日本
【商品名】耳つぼジュエリー wellmimi(ウェルミミ)
【カラー】クリスタル
【販売価格】1,650円(税込)
【商品サイズ】(約)直径1cm・厚み0.3cm / 0.1g(１粒あたり)
【材質】クリスタルガラス、ステンレス、ポリエチレン、アクリル樹脂
【入数】12粒入り
【生産国】日本
【商品名】耳つぼジュエリー wellmimi(ウェルミミ)
【カラー】ライトローズ
【販売価格】1,650円(税込)
【商品サイズ】(約)直径1cm・厚み0.3cm / 0.1g(１粒あたり)
【材質】クリスタルガラス、ステンレス、ポリエチレン、アクリル樹脂
【入数】12粒入り
【生産国】日本
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/health/117-healthetc/1314-445708
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNLPBC6S
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation