【熱海パールスターホテル】静岡抹茶の濃厚な旨味を堪能するアフタヌーンティーを4月1日より開始。鮮やかな緑と凛とした苦味が織りなす季節限定の味わい。

国際観光資源開発株式会社（総支配人 栗栖昌和）が運営する熱海パールスターホテルは、“室礼（しつらい）”の文化を大切にし、四季の移ろいを愛で、自然を尊び、食材への感謝を分かち合う「おもてなしの心」でお客様をお迎えしてまいります。

これから新緑がいっそう美しさを深めていく季節。熱海パールスターホテルでは、静岡県産の抹茶を主役にした「静岡抹茶アフタヌーンティー」をご用意いたします。

日本有数の茶どころ・静岡県が育んだ抹茶は、鮮やかで凛とした深い緑が印象的。ひと口ごとに広がる濃厚な旨味と、静かに残るほろ苦い余韻が特徴です。その存在感を生かし、ロールケーキやムース、モンブラン、バスクチーズ、生チョコタルトなど、多彩な技法で丁寧に仕立ててまいります。

スコーンにも抹茶を練り込み、甘味と塩味が交差する奥行きを表現。抹茶が持つ力強さと繊細さを、さまざまな表情でお楽しみいただける構成としています。

和と洋が美しく重なり合う、力強くも洗練された初夏のひとときをお届けいたします。

静岡抹茶のアフタヌーンティー

価 格： 5,500円（税金込、サービス料別途)

期 間 ：2026年4月1日(水)～6月30日（火）

店 舗：オーシャンブリーズ 1F 12：00～15：00L.O.（2時間制）

ご予約：前日の17時までの要予約

https://www.tablecheck.com/pearlstar-oceanbreeze/reserve/experience/69a6c3fce2376f1324ade8d9

お電話でのご予約・お問合せ： 0557-83-5489 (10:00～18:00)

3段のスタンドに9種のスイーツと5種のセイヴォリー

◆抹茶ロール

静岡抹茶の香りを閉じ込めた、ふんわりしたスフレタイプの生地となめらかな生クリームのロールケーキ。やさしい甘さの中に、ほろ苦い余韻を。

◆抹茶モンブラン団子

もっちりとしたお団子に抹茶クリームを贅沢に絞った和洋折衷の一品。見た目の愛らしさと濃厚な味わいを両立します。

◆抹茶とオレンジのムース

抹茶の濃密なコクと、オレンジのほのかな苦味。甘さだけに留まらない、洗練されたムースです。

◆抹茶あんみつ

抹茶寒天の清涼感、白寒天の透き通る口当たり。粒あんと果実の彩りに黒蜜の深いコクを重ねました。

◆抹茶のパンナコッタ

なめらかなパンナコッタに、抹茶ゼリーを忍ばせて。仕上げに濃厚な抹茶蜜を添え、ほろ苦さとやさしい甘さが溶け合う一品に。

◆抹茶バスクチーズケーキ

北海道産クリームチーズを使用。抹茶の深みと香ばしい焼き色が調和する濃厚な味わい。お好みで抹茶塩を添えて輪郭のある後味に。

◆抹茶フィナンシェ

抹茶の香りをまとったしっとり生地に、マカデミアナッツのやわらかなコク。上品で奥行きのある焼き菓子です。

◆抹茶生チョコタルト

抹茶を練り込んだ生チョコレートをサクサクのタルトに。静岡抹茶の濃厚な旨味を感じる静かな余韻。

◆抹茶シュークリーム

シュー生地、カスタード共に抹茶を使用。香り高いクリームに、甘酸っぱい苺が華やかさを添えます。

ファーストドリンクとセイヴォリー

【ファーストドリンク】グリーンティーレモネード

静岡レモンの爽やかな香りと、三島の緑茶の凛とした渋み。静岡の恵みを一杯に閉じ込めた、

涼やかなグリーンティーレモネードです。

【セイヴォリー5種】

◆抹茶スコーン

抹茶を練り込んだしっとり食感。クロテッドクリームで和洋の調和を。

◆ベーグルサンドイッチ

香ばしいベーグルにハムの塩味アクセント。甘味の合間に心地よいバランスを。

◆ケークサレ（2種）

野菜や素材の旨味を閉じ込め、しっとりと焼き上げた塩味のケーク。甘味の合間に心地よいコントラストをもたらす、アフタヌーンティーに欠かせない存在です。

◆ 伊豆の国ミニトマトのチーズパイ

層を重ねたパイの香ばしさにクリームチーズのコク、トマトの酸味を合わせたシンプルで端正な一品。紅茶にもよく寄り添います。

ドリンク全26種類フリーフロー（飲み換え自由）

【ロンネフェルトティー】6種類

ロイヤルミルクティ（ホット/アイス）、アールグレイ、イングリッシュブレックファースト、ダージリンサマーゴールド、ルイボスクリームオレンジ

【静岡紅茶】 4種類

手摘み紅富貴（べにふうき）、橘アールグレイティー、オリエンタルシトラスグリーンティー、ジンジャーティー

【コーヒー】ネスプレッソコーヒー 16種類

オリジンブラジル、インテンソ、デカフェコーヒー、エスプレッソ、カプチーノ（ホット/アイス）、カフェラテ（ホット/アイス）、キャラメルカプチーノ（ホット/アイス）、バニラカプチーノ（ホット/アイス）、キャラメルカフェラテ（ホット/アイス）、バニラカフェラテ（ホット/アイス）

※天候等の影響で素材の仕入れ先が予告なく変更になる場合がございます。

※その他、仕入れ状況により一部料理内容の変更や盛り付け等が変わる場合がございます。予めご了承ください。

季節を彩るアフタヌーンティー付宿泊プラン ＜朝食付＞

チェックイン前にアフタヌーンティーをお楽しみいただける、朝食付きの宿泊プランです。季節ごと、テーマごとに変わるスイーツを愉しむ、通年ご利用いただける宿泊プランです。

客室に露天風呂を設えた「スーペリアオーシャンビュー”ROTEN”」の客室。このほか各種タイプをお選びいただけます。

デラックスオーシャンビュー"ROTEN"の客室

｜ご予約｜

https://go-pearlstar.reservation.jp/ja/plans/10106495?checkin_date=20241023&checkout_date=20241024&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1(https://go-pearlstar.reservation.jp/ja/plans/10106495?checkin_date=20241023&checkout_date=20241024&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1)

アフタヌーンティー付きスパトリートメント

ボディ60分のアロマテラピートリートメント最上階のインフィニティバス

ご宿泊されなくても日帰りでアフタヌーンティーとスパ、温泉が楽しめるパッケージです。ホテル内「庵スパ 熱海」での60分のアロマテラピーボディ、10Fインフィニティバスでゆったりと日頃の疲れを癒したら、ホテルラウンジで本格的アフタヌーンティーを楽しんでいただけるワンデイプランです。

インフィニティバス（ホテル10F）庵スパ熱海

｜ご予約｜

https://spa.ikyu.com/660290/plans/50/?num=1&tdate=2025-01-06(https://spa.ikyu.com/660290/plans/50/?num=1&tdate=2025-01-06)

ラウンジ オーシャンブリーズ

ラウンジ オーシャンブリーズラウンジ内 ペストリーショップ

上質な語らいをテーマにしたラウンジは、目の前の熱海サンビーチの賑わいからは全く想像もできない優雅さと静寂に満ちていま す。また伊豆特有の漆⿊の溶岩石で作られた水盤には、季節ごとに花が生け入れられゲストをお迎えし、ホテルラウンジ ならではのエレガントなひとときをご堪能いただけます。契約農園で茶樹を育成し自社工場で製茶を行う地元静岡のクラフト紅茶「静岡紅茶」、ドイツの歴史ある紅茶メーカー「ロンネフェルトティー」などと共に、国内の名店で腕を磨いた パティシエがつくるスイーツと共に心落ち着くひと時をお過ごしください。

ラウンジ オーシャンブリーズ 1F 10：00～17：00（LO）

https://pearlstar.jp/dining/lounge-ocean-breeze/

ホテル概要

ホテル外観

■名称：熱海パールスターホテル

■所在地：静岡県熱海市東海岸町6番45号

■電 話：0557-48-6555（代表）

■交 通：熱海駅より徒歩10分 タクシー5分 バス停「お宮の松」目の前

■建物規模：地上10階建

■客室数：87室

■館内施設：自家源泉露天風呂、レストラン、バー＆ラウンジ、スパ、フィットネス、駐車場

国際観光資源開発株式会社について

地域の魅力を生かしたリゾートホテルを提供する国際観光資源開発株式会社は、山梨県にて関連会社がリゾートホテルを 1施設保有しております。熱海パールスターホテルは静岡県内での初出店となります。

【お客様からのお問合せ・予約】

熱海パールスターホテル 予約

TEL： 0557-83-5489 (10:00～18:00)

問い合わせ：info@pearlstar.jp