「ARC’TERYX」のエクスクルーシブモデルのバッグがFREAK′S STOREに登場。エクスクルーシブカラーとして鮮やかな春の芽を感じさせるカラー″Shincha″を採用。

株式会社デイトナ・インターナショナル

FREAK'S STORE限定で販売されるARC’TERYX（アークテリクス）のエクスクルーシブバッグが登場。KONSEAL 15 BACKPACK・MANTIS 16 BACKPACK・MANTIS 1 WAIST PACKの3型をエクスクルーシブ展開します。今回エクスクルーシブカラーとして、カナダのブリティッシュコロンビア州の温帯雨林で春の一番新しい芽の鮮やかさを捉えた、軽やかで繊細な緑色"Shincha"を採用しています。

ARC’TERYXのFREAK'S STOREエクスクルーシブモデルは、FREAK'S STORE店舗にて3月中旬よりFREAK'S STORE一部店舗にて先行販売開始です。

■ITEM

Exclusive MANTIS 16 BACKPACK

PRICE：\22,000(tax in)

スピーディに移動するときに頼りになるマンティス 16。効率よく整理して収納でき、どんな環境でも快適な背負い心地です。100%リサイクルポリエステルを使用した、軽量で強度に優れたパッククロスを採用。パネルロードのメインコンパートメントはハイドレーションブラッダー用のスリーブと内部セキュリティポケットがあります。水筒やウィンドシェル、カメラの収納に最適なサイドポケットや、フラップ部のポケットなど、外側のストレージも充実しています。

Exclusive MANTIS 1 WAIST PACK

PRICE：\6,820(tax in)

パック素材に100%リサイクルポリエステルを使用したマンティス 1。短いハイキングや縦走時の補助パックとしても活躍します。腰巻・肩掛けの両方で使用可能です。スペーサーメッシュ バックパネルを採用して、風通しを向上させています。出し入れしやすいスタッシュポケットやジッパー付きセキュリティポケットなど、内側の収納も充実。バックパネルのスマートで目立たないポケットには、スマートフォンを収納できます。

Exclusive KONSEAL 15 BACKPACK

PRICE：\16,500(tax in)

耐久性が高く、無駄のない身軽なミニマムなデザイン。310グラムという軽量さでクライミングに特化したバックパックです。マルチピッチに必要なギアを持ち運べる容量を備え、開いてもビレイ中にギアを落とす心配がない構造です。薄手のギアループとチョークバッグは、アクセスしやすく、素材には、革新的なHadron(R)を使用。LCP（液晶ポリマー）で設計されたグリッド織り素材のHadron(R)は、抜群の耐摩耗性を圧倒的な軽さで実現しています。

※FREAK'S STORE一部店舗にて、3月中旬より先行販売となります。

販売店舗：ルミネエスト新宿店/ルミネ横浜店/ルミネ大宮店/札幌ステラプレイス店/天王寺ミオ店/なんばパークス店/町田モディ店/金沢百番街Rinto店

■ARC’TERYX

カナダのアウトドアブランド。ブランド名は、恐竜と鳥類をつなぐ始祖鳥、アーキオプテリクス・リトグラフィカに由来。進化を加速することで、アウトドアにおける人間の進歩の推進に役立つということを象徴している。始祖鳥は、アークテリクスのブランドロゴにもなっている。

高性能の登山者用ウェアを発売し、人気となる。素材にゴアテックスなど、機能性の高いものを使用。クライミングに特化したウェアや、ハイキングアイテム、スキーウェア、トレイルランニングウェアなど、それぞれのアクティビティに対応したアイテムを揃える。都会的なデザインによってアウトドア用ではなく、ファッションとしてもアークテリクスのウェアやバッグ、アクセサリーなどが人気。

■FREAK'S STORE

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

公式オンラインストア：https://www.daytona-park.com