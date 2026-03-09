★イベント情報★3月19日(木)～『ハリウッドザコシショウPOP UP STORE in 京阪百貨店守口店』開催開催大開催！2兆個ある新グッズの中から、クソバカやべーTシャツなどシュシュッと販売！は？

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年3月19日(木)より京阪百貨店守口店にて開始する【ハリウッドザコシショウPOP UP STORE in 京阪百貨店守口店】の情報を公開致します。

ハリウッドザコシショウのPOP UP STOREを京阪百貨店守口店(https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/)で開催開催大開催！

2兆個あると言われる新グッズの中から、定番Tシャツやアクリルグッズなどをシュシュっと販売！

ハリウッドザコシショウファンなら絶対に買うべきグッズの数々！

コウメ太夫の新作グッズもチャンチャカ販売♪チクショー！

是非ご来場ください！！

ええやん Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

ええやーん！！ハリウッドザコシショウの「ええやんええやん」Tシャツが登場！極彩色の極厚シルクスクリーンプリントは、ザコシショウ好みのアメリカンプロレス仕様！

眠たくなってきちゃったTシャツ Ver.2／4,400円(税込)

サイズ：M～XXL

♪ティリリ、ティリリ、ティリリ、ティリリリ～。大人気の誇張ものまねシリーズから『眠たくなってきちゃったTシャツ』に新色登場！ザコシショウ好みのブラックボディに、桜坂ピンクがビビッドに映える逸品！！

他にもハリウッドザコシショウ定番Tシャツやアクリルスタンド、ステッカーなど販売販売大販売！

チクショー Tシャツ／4,620円(税込)

サイズ：M～XXL

一度聞いたら二度と忘れることが出来ない「コウメ日記」をモチーフにしたTシャツが登場！フロントには千社札風の「チクショー」ロゴと梅の花がワンポイントでプリントされ、背面には今にもあの声が聴こえてきそうなコウメ太夫の全身がプリントされたチクショーすぎるデザイン！

顔面 ロングスリーブ Tシャツ／7,480円(税込)

サイズ：M～XXL

顔面白塗りの狂気！コウメ太夫の驚きの白さをTシャツで完全再現！超チクショー級のインパクトで贈る顔面ロングスリーブTシャツが登場！フロントにはチクショーの絶叫が聴こえる顔面プリントに、左袖にはコウメ太夫おなじみのネタのカンペを再現！これさえ着れば、いつでもコウメ日記が再現出来る！？

耐水ステッカー3枚セット／1,650円(税込)

サイズ

千社札：W37mm×H110mm

顔面：W77mm×H110mm

コウメ太夫：W80mm×H115mm

♪コウメ太夫のステッカーが出るかと思ったら～、耐水ステッカーが３枚もセットになっていました～。チクショー！！大迫力のコウメ太夫の「顔面」「千社札」「コウメ太夫」の３枚が、耐水性抜群のステッカーになって登場！雨に濡れても滑らない、スベリ知らずの幸運ステッカー！

全身アクリルキーホルダー／825円(税込)

サイズ：W56mm×H80mm

シュールを超えた白塗りの狂気！コウメ太夫の唯一無二のネタ「コウメ日記」で舞い踊る、チクショーすぎるド派手なアクリルキーホルダーが登場！鍵やバッグなど大事なものにぶら下げて、チクショーな毎日をコウメ太夫と笑い飛ばそう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ApRV8ASpIc ]

【ハリウッドザコシショウPOP UP STORE in 京阪百貨店守口店】

期間 2026年3月19日(木) ～ 4月1日(水)

時間 10:00～19:00

会場 京阪百貨店守口店6階

所在地 〒570-8558 大阪府守口市河原町8番3号

https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct262

