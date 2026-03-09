小さくてかわいいミニキャラたちがぎゅっと詰まったイラスト集！『ミニミニコレクション』刊行

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『ミニミニコレクション ちいさくてかわいいキャラクターたちのイラストブック』を2026年3月9日に発売します。本書は、人気のイラストレーター10名が描く、愛らしい手のひらサイズのキャラクターたちを集めたイラスト集です。

人気作家10名が描く、手のひらサイズのキャラクターたち

本書は、手のひらサイズのちいさくてかわいいキャラクターたちをぎゅっと詰めこんだイラストブックです。

かわいい猫やうさぎのキャラクター、さらには「これは一体……？」と思わず惹きつけられる謎の生き物まで……。SNSで人気を集めるイラストレーター10名が生み出した、個性豊かな37の手のひらサイズのミニキャラたちに出会って、その魅力にときめいてみませんか。

SNSで反響を呼んだ人気イラストを多数収録しているので、思わず保存したくなったあのキャラクターや、何度も見返したお気に入りのイラストを、1冊の本としてじっくりと楽しめます。

各キャラクターの魅力をより深く楽しめる詳細プロフィールも初公開。性格や好きなものなど、イラストを見るだけでは分からなかった情報も知ることができます。

また、「もし、このキャラクターたちがグッズになったら？」「コラボカフェを開くなら？」そんな“ もしも” の空想グッズや空想カフェの描き下ろしイラストも。ちいさなキャラクターたちの日常や世界観を、イラストでじっくり楽しむ鑑賞ページもご用意しています。

ページをめくるたびに新しい発見とときめきを感じられる、キャラクターの推し活をするような体験を誌上で楽しる1冊です。

▼掲載キャラクターと参加作家

ンポコー by 禺吾朗

ペロペロ★スパ～クルズ by せきやゆりえ

はくさい君と仲間たち by タキタサキ

ぺん銀河のまるしっぽくんたち by ちくわミエル

PoPomals by ねこぽた。

ゆめみるうさちゃん by まそ

はねぽわ by みき

シャム猫兄弟プププププ by ももろ

ふみちゃんとうさぎ by MOYACO

ねこのリリー by LILY OF THE VALLEY

ふみちゃんとうさぎ_プロフィール紹介ペロペロ★スパ～クルズ_プロフィール紹介ぺん銀河のまるしっぽくんたち_空想推し活ゆめみるうさちゃん_イラスト鑑賞室はくさい君と仲間たち_イラスト鑑賞室

■書籍概要

『ミニミニコレクション ちいさくてかわいいキャラクターたちのイラストブック』

著者：禺吾朗、せきや ゆりえ、タキタ サキ、ちくわミエル、ねこぽた。、まそ、みき、ももろ、MOYACO、LILY OF THE VALLEY

発売日：2026年3月9日

定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

仕様：A5・128ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192703

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27391

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798192708

■IMAzineとは

「IMAzine」（イマジン）は、「ILLUSTRATION」シリーズ、「ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK（IMV）」シリーズに次ぐ、翔泳社の新しい画集シリーズです。

IMAzineとは、 Imagine（想像）＋ZINE（自由なテーマで制作した冊子）を組みあわせた造語で、各作家の自由な発想や描きたいテーマを軸に、「作家の世界観を存分に楽しんでもらう」ことをコンセプトとしたテーマ付き画集のレーベルです。A5判で価格は1000円台、気軽に手に取りやすいのも特徴です。

