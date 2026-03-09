日本モジュールおよび商用物資補給船のシステム定義審査（SDR）を完了

株式会社日本低軌道社中

株式会社日本低軌道社中（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本雄大）は、宇宙戦略基金採択事業「低軌道自律飛行型モジュールシステム技術」および「国際競争力と自立・自在性を有する物資補給システムに係る技術」の一環として推進している地球低軌道向け日本モジュールおよび商用物資補給船（HTV-XC）開発プロジェクトにおいて、システム定義審査（System Definition Review、以下SDR）を完了いたしました。

SDRは、ミッション要求に対して全体システムの設計方針、主要仕様、システムアーキテクチャ、インターフェース定義および検証方針を確認する重要な段階です。本レビューの完了により、日本モジュールおよびHTV-XCのシステムアーキテクチャおよび要求配分の妥当性が確認され、次段階である基本設計（Preliminary Design）フェーズへ移行いたします。

本開発は、ポストISS時代を見据えた持続可能な地球低軌道経済圏の構築を目的としており、日本の宇宙産業競争力の強化および新たな商業宇宙市場の創出に資するものです。今後は各サブシステムの基本設計を深化させ、主要インターフェースおよび機能・性能配分の確定に向けた設計作業を進めてまいります。

当社は、宇宙戦略基金の枠組みのもと、官民連携を通じて日本発の宇宙拠点形成を着実に推進してまいります。

■会社概要

社名 株式会社日本低軌道社中（英文表記：Japan LEO Shachu, Inc.）

本社所在地 〒103-0022

東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー7F X-NIHONBASHI TOWER

代表者 代表取締役社長 山本 雄大

設立 2024年7月

事業内容 商用物資補給船開発 / 日本モジュール開発 / 低軌道利用開発

公式HP https://japan-leo-shachu.com/