2年連続日本一へ！今年も福岡ソフトバンクホークス全75試合の生中継が決定！『パ・リーグ応援宣言！ホークス中継2026』公式グッズが当たるプレゼントキャンペーン開催！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、2026年シーズンも福岡ソフトバンクホークスの試合を生中継します。今シーズンは、3月27日（金）のパ・リーグ開幕戦・福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズを皮切りに、全75試合を放送予定です。

昨シーズン、リーグ2連覇、そして5年ぶりの日本一を達成した福岡ソフトバンクホークス。2026年は、「全新（ゼンシン）」をチームスローガンに掲げ、福岡移転後初となるリーグ3連覇と2年連続の日本一を目指します！

さらに、昨シーズンに続き、ホークス公式アプリ「ためタカ！」を利用したキャンペーンを実施。番組で発表されたキーワードをアプリにご入力いただくと、観戦チケットや直筆サイン入りグッズなど様々な特典と交換できる「タカポイント」を獲得できます。若鷹軍団が繰り広げる熱い戦いを、ぜひTOKYO MXのホークス中継でお楽しみください。

なお、今シーズンの中継テーマソングは、昨年に続きHERO COMPLEXが担当し、新曲「ニュータイトル」に決定しました。さらに、3月27日（金）・29日（日）の開幕戦中継を記念して、球団公式グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。番組をご覧の上、ぜひご応募ください。

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【番組名】パ・リーグ応援宣言！ホークス中継2026

◆ホークス公式アプリ「ためタカ！」キャンペーン

ホークス公式アプリ「ためタカ！」が今シーズンもホークス中継とコラボレーション！

番組で発表されたキーワードをアプリ内の「ポイントをためる」＞「TV」から対象試合を選択し、ご入力いただくと、「タカポイント」がたまります。ためたポイントは観戦チケットや直筆サイン入りグッズなど、様々な特典と交換可能。

ホークス中継をご覧の際は、「ためタカ！」をダウンロードしてお待ちください。

※キーワード発表は対象試合のみの実施となります。対象試合は「ためタカ！」アプリ内でご確認ください。予告なく変更となることもございます。予めご了承ください。

◆テーマソングはHERO COMPLEX「ニュータイトル」に決定！

「ホークス中継2026」テーマソングは昨シーズンに続き、福岡県北九州市小倉出身の3人組バンド・HERO COMPLEXが担当。新曲「ニュータイトル」に決定しました。

タイトル：ニュータイトル

アーティスト：HERO COMPLEX

◆開幕記念！公式グッズが当たるプレゼントキャンペーン開催！

3月27日（金）・29日（日）の開幕戦中継を記念し、ホークス公式グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。番組をご覧の上、ぜひご応募ください。

※応募にはTOKYO MX IDへのご登録が必要です。

https://s.mxtv.jp/tokyomxid/