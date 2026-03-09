モーニング娘。′26 小田さくら写真集『SAKURA FLOW』が、3月12日より電子書籍で配信スタート！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しております。3月12日(木)には、モーニング娘。'26 小田さくらさんの写真集『SAKURA FLOW』をリリースいたします。

小田さくら 写真集 『 SAKURA FLOW 』書影

歴代最長女性アイドルグループ、モーニング娘。'26において圧倒的な歌唱力で存在感を放つ小田さくら。彼女が2024年に出版した写真集『SAKURA FLOW』(紙版：2024年7月19日発売)が、彼女の誕生日である2026年3月12日より電子書籍で配信スタート！

『SAKURA FLOW』は“DIVA SAKURA”がテーマ。“ステージとは違う輝きが見たい！”という一心から、小田さくらが持つオーラに着目し、屋久島の大自然の中で撮影を敢行。激しい気候の変化の中で見せる、堂々とした姿は圧巻です。また強さだけではない、繊細さ、透明感、内面から溢れる25歳の“美”も併せ持つ1冊に仕上がりました。

小田さくらの新境地を感じる作品を、ぜひ電子版でもご覧ください。

【書誌情報】

小田さくら 写真集 『 SAKURA FLOW 』

撮影：熊谷貫

価格：3,090円（税込）

発行：ワニブックス

電子版は、2026年3月12日より配信開始

＜小田さくら 既刊電子版＞

小田さくら ファースト写真集 『 さくら模様 』 （撮影：西田幸樹）

小田さくら 写真集 『 Sakura Breeze 』 （撮影：西田幸樹）

小田さくら 写真集 『 さくらのきせつ 』 （撮影：西田幸樹）

小田さくら 写真集 『 SAKURA COLOR 』 （撮影：西田幸樹）

小田さくら 写真集 『 さくら日和 』 （撮影：西村康） 発行：オデッセー出版

＜モーニング娘。 既刊電子版＞

モーニング娘。’17 誌上ドラマ 『 拝啓、ハル先輩！ - 東麻布高校白書 - 』

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani

※電子版写真集は、DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの電子書店で購入できます。詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。