モーニング娘。′26 小田さくら写真集『SAKURA FLOW』が、3月12日より電子書籍で配信スタート！
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しております。3月12日(木)には、モーニング娘。'26 小田さくらさんの写真集『SAKURA FLOW』をリリースいたします。
小田さくら 写真集 『 SAKURA FLOW 』書影
歴代最長女性アイドルグループ、モーニング娘。'26において圧倒的な歌唱力で存在感を放つ小田さくら。彼女が2024年に出版した写真集『SAKURA FLOW』(紙版：2024年7月19日発売)が、彼女の誕生日である2026年3月12日より電子書籍で配信スタート！
『SAKURA FLOW』は“DIVA SAKURA”がテーマ。“ステージとは違う輝きが見たい！”という一心から、小田さくらが持つオーラに着目し、屋久島の大自然の中で撮影を敢行。激しい気候の変化の中で見せる、堂々とした姿は圧巻です。また強さだけではない、繊細さ、透明感、内面から溢れる25歳の“美”も併せ持つ1冊に仕上がりました。
小田さくらの新境地を感じる作品を、ぜひ電子版でもご覧ください。
【書誌情報】
小田さくら 写真集 『 SAKURA FLOW 』
撮影：熊谷貫
価格：3,090円（税込）
発行：ワニブックス
電子版は、2026年3月12日より配信開始
