「AMNIBUS」が「大洗春祭り 海楽フェスタ2026 ガルパンミニミニホビーショー」に出展決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「大洗春祭り 海楽フェスタ2026 ガルパンミニミニホビーショー」にて「AMNIBUS」ブースとして出展いたします。


漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「大洗春祭り 海楽フェスタ2026 ガルパンミニミニホビーショー」にて「AMNIBUS」ブースとして出展いたします！




2026年3月14日（土)～3月15日（日）に開催の「大洗春祭り 海楽フェスタ2026 ガルパンミニミニホビーショー」にて「AMNIBUS」ブースの出展が決定いたしました。


ファン必見のアイテム発売となっておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。



「大洗春祭り 海楽フェスタ2026 ガルパンミニミニホビーショー」


開催期間：2026年3月14日（土)～3月15日（日）


開催場所： 大洗シーサイドステーション


【「大洗春祭り 海楽フェスタ2026 ガルパンミニミニホビーショー」物販情報】




▼描き下ろし デート私服ver. ケイ パーカーユニセックス（1種）


価格：7,700円（税込）


※サイズは「XL」「XXL」の2種ご用意しております。



▼描き下ろし デート私服ver. カチューシャ Tシャツユニセックス（1種）


価格：5,500円（税込）


※サイズは「XL」「XXL」の2種ご用意しております。



▼描き下ろし デート私服ver. アンチョビ ジップパーカーユニセックス（1種）


価格：8,800円（税込）


※サイズは「XL」「XXL」の2種ご用意しております。



▼描き下ろし デート私服ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全9種）


単品：600円（税込）/BOX：5,400円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろし デート私服ver. トレーディングイラストカード（全10種）


単品：300円（税込）/BOX：3,000円（税込）


※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。


※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろし デート私服ver. BIGアクリルスタンド（全3種）


価格：各2,000円（税込）



▼描き下ろし デート私服ver. 特大アクリルスタンド（全3種）


価格：各3,300円（税込）



▼ダージリン BIGジップトートバッグ（1種）


価格：5,500円（税込）



◆イベントの情報はこちらから


https://event.amnibus.com/girlsundpanzerfinale-kairakufesta/



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※イベント先行販売商品の他にも、多数アイテムを販売予定です。


※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。


※お支払いは全額内金とさせていただきます。


※お支払いは現金、クレジットカード、QUICPay、ID、交通系ICカードをご利用いただけます。


※暗証番号設定のあるカードでのお支払いには、暗証番号のご入力が必須となります。


　お支払いの際には、あらかじめ暗証番号をご確認いただけますようお願いいたします。


※paypayなどの電子マネーには対応しておりませんので、ご了承ください。


※当日のネット環境によっては現金対応のみになる可能性がございます。予めご了承ください。


※販売商品はイベント終了後の3月16日（月）12時より、ECサイト「AMNIBUS」にて受注販売を開始いたします。


※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、


ご容赦いただきますようお願いいたします。


※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては特設ページをご確認くださいませ。


※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。


【購入特典情報】


イベント会場にて、商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典ポストカード（全4種）」をランダムで1枚プレゼント！







※景品の転売行為は禁止させて頂いております。


※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。


※会場購入限定の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。


※レシートの合算は出来かねます。


※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。


※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。


▼AMNIBUS(アムニバス)について







https://amnibus.com


https://armabianca-shop.com/


https://twitter.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。


【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F


お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。


担当： 齊藤直樹


Mail： pr@armabianca.com


発行元　株式会社 arma bianca


Web　　https:://armabianca.com/


(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt