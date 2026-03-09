【大相撲三月場所に合わせフェア開催】「化粧まわし」と「染め抜き着物」をテーマにした初の衣装デザイン＆アートブック『相撲とデザイン SUMO and DESIGN』

株式会社トゥーヴァージンズ

2026 年 1 月 5 日（月）発売『相撲とデザイン SUMO and DESIGN』の発売を記念し、恵文社一乗寺店と梅田 蔦屋書店にて、書籍のフェアを開催。また、出版記念グッズの販売をいたします。

【恵文社一乗寺店フェア】

期 間：2026 年 3 月 2 日（月）～ 3 月 31 日（火）

場 所：〒606-8184 京都府京都市左京区一乗寺払殿町10

U R L：https://www.keibunsha-store.com/

【梅田 蔦屋書店フェア】

期 間：2026 年 3 月 3 日（火）～ 3 月 30 日（月）

場 所：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F

U R L：https://store.tsite.jp/umeda/

フェア内容紹介

各店舗では、書籍パネル展の開催のほか、出版記念グッズを販売いたします。

書籍でもご紹介している実際の化粧まわしの展示ほか、化粧まわしに使用されている生地や相撲関連グッズ販売など、3 月 8 日より大阪で始まる大相撲3月場所と合わせてぜひお楽しみください。

※店舗により内容が異なる場合がございます。

※一部展示物は非売品となっております。

限定展示販売品 ※数量限定

金襴（きんらん）

実際に、化粧まわしに使われている生絹（シルク）の生地を販売いたします。

金糸や銀糸で模様を織り出している。化粧まわし（前垂れ）の裏側に縫い付けられているため、力士が化粧まわしを締めている状態では見えません。菊の刺繍、金の輝きが豪華で美しいものとなっています。

小：\5,500（税込）／大：\33,000（税込）

雪駄・下駄

30cm サイズほどある、大きな力士の雪駄と

下駄。

雪駄は竹皮を編んだ畳表に革などを縫い合わせたもの、下駄は木製です。ともに力士の普段用の履物で、序二段以下の力士は下駄を履いています。

\41,800 （税込）

友禅色紙

京友禅の「捺染」の技法を活かし、職人の手で一枚一枚刷り上げた美しい色紙。 京友禅の老舗・千總（ちそう）のオリジナルグッズです。

\1,760（税込）

力士の浴衣生地クッション

力士が着用する着物の生地で作ったクッション。

かわいらしいチェック柄です。

\4,950（税込）

締め込み生地のバッグ（ネームプレート付き）

「締め込み」とは、力士たちが相撲を取るときに、腰に締める博多織の生地。

その締め込みの生地を使って、職人が手作業で作るオーダーメイドバッグを受注販売いたします。

好きな色の締め込みの生地を選び、希望のネームプレートを付けることが可能です。

\52,800（税込）・色 4 種類（各 5 点限定）

※受注制作販売

特別展示物 ※非売品

恵文社一乗寺店展示の様子より北陣親方（元遠藤関）の化粧まわし

北陣親方（元遠藤関）自らが、生地の色や鳳凰デザインの提案を行い完成させた、思いの詰まった作品です。

今回の展示のために特別にお借りし、展示が可能となりました。

※恵文社一乗寺店のみの展示です。

展示の様子

書籍情報

恵文社一乗寺店展示の様子より梅田 蔦屋書店展示の様子より

『相撲とデザイン SUMO and DESIGN』

編：トゥーヴァージンズ編集部

協力：日本相撲協会ほか

定価：4,950 円（本体 4,500 円＋税）

仕様：B5 変形／並製／208 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-068-9

発売日：2026 年 1 月 5 日（月）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

書籍『相撲とデザイン SUMO and DESIGN』は、相撲界ならではの衣装である「化粧まわし」と「染め抜き着物」をテーマにした衣装デザイン＆アートブックです。

土俵入りの際、力士が腰に締める絹織物「化粧まわし」と、春から秋の季節に力士が場所入りや巡業先で着用する着物「染め抜き着物」。特定の階級の力士にのみ着用を認められた特権であるこれらの衣装は、伝統工芸職人が手作業で、その力士のためだけに作り上げる、世界でたったひとつの最高傑作品です。

本書では、普段は見ることのできない下絵やデザイン図案、相撲博物館に所蔵されている貴重な化粧まわしや力士の着姿写真などを、すべて解説つきで紹介（日英バイリンガル表記、オールカラー208 頁）。化粧まわしの仕立て職人や着物（京友禅）の老舗、締め込みの織物工房などの製作現場にも取材撮影＆収録しています。

化粧まわしの構造や特徴を解説化粧まわしの締め方染め抜き着物の製作エピソード化粧まわしを締める力士染め抜き着物を着用する力士たち染め抜き着物を着用する力士たち玉鷲（たまわし）関のインタビュー相撲界ならではの着用品や小物類、髪型なども解説

協力

日本相撲協会、田村 均（美術装飾プロデューサー）、 杉本 和彦（有限会社スギテック代表取締役）、長谷川商店、株式会社錦旗、株式会社千總、長山 聡（相撲ライター）ほか

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/(https://www.twovirgins.jp/?utm_source=PRTIMES)

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI(https://otonaristore.com/?utm_source=PRTIMES)」では、書籍や関連グッズを販売中！

トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb(https://x.com/twovirginspb)

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/(https://twovirgins-group.com/?utm_source=PRTIMES)