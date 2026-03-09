「ダンガンロンパ15周年記念展」特集番組にDLE所属クリエイター大代キヌ太が特別ゲストとして登場！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO 小野亮、以下DLE）に所属するクリエイター・大代キヌ太が、TOKYO MXにて3月10日(火) 21:54～放送される「ダンガンロンパ15周年記念展」特集番組に特別ゲストとして登場いたします。

大代キヌ太は、株式会社スパイク・チュンソフト（東京都品川区、代表取締役社長 櫻井光俊）が制作する人気ゲームシリーズの最新作 『スーパーダンガンロンパ２×２』のモノミ役の声優を務めております。

番組内では3月1日(日)より、松坂屋上野店6階催事場 にて開催中の「ダンガンロンパ15周年記念展」会場内を回りながら展示の魅力をお届けします。

＜番組名＞

「ダンガンロンパ15周年記念展」大特集SP

＜放送予定＞

放 送 局 ：TOKYO MX（東京エリア・地上波9ch）

放送日時：3月10日(火) 21:54～22:00

※放送日時は予告なく変更される場合がございます。

＜配信予定＞

TVer、YouTubeにて無料見逃し配信

■ダンガンロンパ15周年記念展とは

3月1日(日)より、松坂屋上野店 6階催事場 にて、ゲーム「ダンガンロンパ」の15周年を記念した、シリーズ初となる大規模展覧会が開催されています。

モノクマの完全録り下ろしボイスによる「学園長挨拶」、60以上のキャラたちが一堂にお出迎えする「通信簿」エリアなど、様々なイラストやギミックを使用した展示・見どころが盛りだくさんの展示となっています。

さらに、会場内でお楽しみいただける謎解きゲームが開催されたり、本展描き下ろしイラストを使用したイベントオリジナルグッズも販売しています。

【注意】※展示にはゲーム内容のネタバレが含まれます。

■開催概要

《東京会場》

会期／2026年3月1日（日）～2026年3月16日（月）

会場／松坂屋上野店 6階催事場

《大阪会場》

会期／2026年3月28日（土）～2026年4月20日（月）

会場／大丸梅田店 7階特設会場

■公式HP

https://s.mxtv.jp/dangan15th_ex/

■公式X（旧Twitter）アカウント

＠dangan15th_ex(https://x.com/dangan15th_ex)

＜会場マップ＞

＜会場写真＞

■イベント問い合わせ先

学園長挨拶通信簿マップ＆言弾（コトダマ）学級裁判おしおき資料室ここは…？

KADOKAWAイベントサポート：https://kdq.jp/kdevent

※かならずイベント名をご明記ください

※対応は土日祝日を除く平日となります

※サポートは日本国内に限ります

■ダンガンロンパとは

【「ダンガンロンパ」シリーズ】

全世界シリーズ累計出荷本数1,000万本を突破！

学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく“ハイスピード推理アクション"。

これまでにナンバリング3作品、外伝1作品、スピンオフ1作品を展開し、ゲームのみならずテレビアニメ・コミック・小説・舞台など、多方面へと広がり続けている。

そしてシリーズは2025年に15周年を迎え、2026年には最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』が登場。シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２』をベースにした新シナリオに加え、原作シナリオも現行機向けに再構築して収録し、2本分の本編を1タイトルにまとめて発売される。

・ダンガンロンパポータルサイト： https://www.danganronpa.com/

・『スーパーダンガンロンパ２×２』公式サイト： https://www.danganronpa.com/2x2/

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

■大代キヌ太 プロフィール

個人クリエイターとしてYouTubeやSNSを中心に活動した後、2023年にDLEに所属。

2025年4月より放送のTVアニメ「かいじゅうせかいせいふく」では監督を担当し、2025年10月より放送のTVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」では話数演出を担当した。

声優としても活動しており少年から老婦人まで幅広い役柄を演じる。ゲーム「スーパーダンガンロンパ２×２」のモノミ役で本格的な声優デビューを果たす。

【代表作】

TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」（2025年）演出

TVアニメ「かいじゅうせかいせいふく」（2025年）監督

WEBアニメ「夜桜さんちのミニ作戦」（2024年）演出

MV「待つことが苦手になりました」（2024年）監督

【声優出演 代表作】

ゲーム「スーパーダンガンロンパ２×２」（2026年予定）モノミ役

WEBアニメ「どこでもマキバオー ～ワールドツアー～」（2026年）ニャートン役、他

WEBアニメ「秘密結社 鷹の爪XX」（2026年）ヒッポン役

WEBアニメ「どこでもマキバオー」（2024年）デラボット役

WEB CM「おやつカンパニー くちどけ小路 サクまろ」（2024-25年）サクまろ役

■ DLEクリエイターの多様な表現領域

DLEでは、『秘密結社 鷹の爪』のFROGMANや『そろ谷のアニメっち』のそろ谷をはじめ、監督・脚本・演出・編集・声優と、複数領域を横断して作品づくりを行うマルチロールのクリエイターが数多く活躍しています。

これからも、DLEは専門領域に縛られず才能を発揮できる環境づくりを推進していきます。

■株式会社ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。