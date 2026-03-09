【震災から15年】絶望の海から立ち上がった「新3K」漁業の軌跡。実話に基づく電子漫画『フィッシャーマン・ジャパン』が遂に公開

The FAN合同会社電子漫画『フィッシャーマン・ジャパン ―カッコよくて、稼げて、革新的な“新3K”の漁業を石巻から全国へ―』

The FAN合同会社（本社：東京都新宿区、代表：中村旭宏 ）は、東日本大震災後の宮城県石巻市で誕生し、水産業の変革を牽引する若手漁師集団の実話を元にした電子漫画『フィッシャーマン・ジャパン ―カッコよくて、稼げて、革新的な“新3K”の漁業を石巻から全国へ―』の作品完成、および2026年春に配信開始が決定したことを、本日2026年3月9日(月)に発表いたします。

本作は3月下旬より主要電子書籍プラットフォームにて順次配信を開始します。また、配信開始に先駆け、本日より特設サイトを公開いたしました。配信開始まで、先行してお楽しみください。

『フィッシャーマン・ジャパン』特設サイト :https://manga.thefaninc.co.jp/fj/

本作発表の背景：震災から15年、記憶を「未来」へ繋ぐ

一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン

2011年3月11日の東日本大震災から15年。被災地の水産業は壊滅的な打撃を受け、多くの担い手が海を去りました。しかし、その絶望の淵から、これまでの漁業の常識を覆し、「カッコよくて、稼げて、革新的」な“新3K”産業へとアップデートを目指した男たちがいました。

現在、水産業は深刻な担い手不足や海洋環境の変化という大きな岐路に立たされています。私たちは、彼らの15年間の軌跡をエンターテインメント（漫画）として描くことで、次世代へ海への希望を繋ぎ、日本の伝統産業の変革を後押しすることを目指します。

作品の見どころ：正反対の二人が起こした化学反応

物語の軸となるのは、生い立ちも性格も、震災当日の境遇さえも正反対な二人の男です。

長谷川 琢也（ハセタク）長谷川 琢也（ハセタク）

1977年3月11日神奈川県横浜市出身。

同級生200人のニュータウン育ち。地方との繋がりがなく、夏休み明けに帰省土産を持つ友人を羨んでいた少年時代を経て、日本有数のIT企業へ。都会での仕事に邁進する傍ら、バイク旅で日本の地方に魅了されていきました。震災当日は34回目の誕生日を新潟のスキー場で祝っていましたが、宿で見たテレビの惨状に衝撃を受け、復興支援へと身を投じます。その後、息子の後押しもあり、家族全員で石巻へ移住するという大きな決断を下します。

阿部 勝太阿部 勝太

1986年1月7日宮城県石巻市出身。

全校生徒わずか15人の小さな小学校で、スポーツ万能なリーダー的存在として育ちました。「ずっと石巻で漁師をやる」と決意しながらも、一度は大都市を5年間巡り、外の世界を知ったことで漁業界の在り方に違和感を抱き始めます。震災当日は地元・石巻で被災し、「もし地震が午前中なら自分は生きていなかった」と語るほどの死線を潜り抜けました。「この海を元に戻してみせる」と誓い、絶望から立ち上がります。

作品概要

『フィッシャーマン・ジャパン ―カッコよくて、稼げて、革新的な“新3K”の漁業を石巻から全国へ―』作品内一部抜粋『フィッシャーマン・ジャパン ―カッコよくて、稼げて、革新的な“新3K”の漁業を石巻から全国へ―』

タイトル：フィッシャーマン・ジャパン ―カッコよくて、稼げて、革新的な“新3K”の漁業を石巻から全国へ―

原作／漫画：中村旭宏 ／ 三村英士

収録内容：全8話（213ページ）

公式配信：2026年3月下旬より各主要電子ストアにて配信開始

発行：The FAN合同会社

協力：一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン

一般社団法人フィッシャーマン・ジャパンについて

2014年7月、東日本大震災後の宮城県石巻市で誕生。 漁業のイメージをカッコよくて、稼げて、革新的な「新3K」に変え、次世代へと続く未来の水産業の形を提案していく若手漁師集団。新しい働き方の提案や業種を超えた関わりによって水産業に変革を起こすことを目指している。2015年から続く担い手育成事業「TRITON PROJECT」では、これまでに600名以上の新規就業を支援。現在は、海洋環境を守り投資を呼び込む「フィッシャーマンジャパン・ブルーファンド」の運営や海外への販路開拓まで、活動の場を地球規模へと広げている。

URL：https://fishermanjapan.com/

The FAN合同会社について

The FAN合同会社（読み：ザファン）は、デザインを課題解決の思考法と捉え、事業成長を支援するブランディングデザイン企業です。世界的職人の半生をノンフィクションで描く『クラフト×漫画』や、伝統工芸の魅力をポップに発信するメディア『KAERU』の運営を通じ、日本の誇るべきものづくり文化を次世代へ継承しています。今後はデザインの力を活用し、日本の歴史や伝統を世界へ発信する「ホルダー企業」として、単なる支援に留まらない新たな文化価値の創造を牽引します。

URL：h(https://thefaninc.co.jp/)ttps://thefaninc.co.jp/(https://thefaninc.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)

The FAN合同会社 会社概要

The FAN合同会社

会社名：The FAN合同会社

所在地：東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー２階

設立：2021年3月

代表社員：中村旭宏

デザイン支援

漫画制作

漫画シリーズ

KAERU（カエル）

本件に関するお問い合わせ先

The FAN合同会社（漫画制作担当）：info@thefaninc.co.jp