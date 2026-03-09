【開催レポート】定員100名の席が1時間以内で完売！ゲーム実況者きりやん、育てた里芋のフルコースをプロデュース

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の食分野の子会社株式会社Chef’s valueが運営するレストラン「Cassolo」（読み：カッソーロ）は、2月23日（月）、ゲーム実況者きりやん氏との1日限定コラボカフェ「第1回きりやん里芋収穫祭」を開催いたしました。





きりやん×Cassoloコラボカフェ「第1回きりやん里芋収穫祭」実施概要

本企画は、オンラインを中心に活動する動画クリエイターきりやん氏が、農業という一次産業とリアル店舗を横断し、ファンと直接つながる体験型イベントとして企画されました。当日の料理として、同氏が埼玉県狭山市の畑で自ら育てた里芋を使用した「オリジナル里芋フルコース」を提供しました。さらに、同氏プロデュースの日本酒「貴龍」（グラス）の提供や4種類のコラボドリンク、オリジナルデザインのコースター付きコラボドリンクも好評を博しました。提供されたメニューは、里芋のきめ細やかな食感と濃い旨みを生かした「オリジナル里芋フルコース」 。前菜の「里芋のカプレーゼ」から始まり、メインの「アンガス牛のタリアータ サルサ ディ タロ（里芋のソース）」、さらにはデザートの「里芋のスフレチーズケーキ」まで、里芋の新たな可能性を提案する「Cassolo」のシェフが考案した料理に参加者は大満足でした。本企画は開催前から大きな反響を呼び、きりやん氏が告知動画を公開すると、100名の定員が1時間以内で完売いたしました。農家めざし系ゲーム実況者の同氏は、農業の魅力を伝えていくために、今後もオンラインから飛び出し、ファンとのリアルな接点を設けていく予定です。次の展開を楽しみにお待ちください。

■開催日

2026年2月23日（月・祝）



■時間

11：00～12：30／13：00～14：30／15：00～16：30

※1枠につき90分制



■定員

各回約 35名



■場所

Cassolo （カッソーロ）

住所：東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 2階

アクセス：都営地下鉄三田線 内幸町駅 A1出口／

東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 A1出口 徒歩5分

JR山手線 他 新橋駅 烏森口 徒歩6分

東京メトロ銀座線 新橋駅日比谷口 徒歩7分

店舗URL：https://chefz.jp/shop/cassolo/#shopinfo



■企画・制作

株式会社With e ／株式会社クリーク・アンド・リバー社

「きりやん里芋収穫祭」とは

ゲーム実況者きりやんが、自らの畑で育てた里芋を使用してオリジナルの「里芋フルコース」などを提供するリアルイベント。今回の第1回目は、C&R社の食分野の子会社株式会社Chef’s valueが運営するイタリアンレストラン「Cassolo」にて開催された。告知動画掲載後、100名の定員が1時間以内で埋まるほどの人気となり、第2回目の開催がファンの間で待ち望まれている。

コラボフード ・ドリンクについて

当日の様子

きりやん：e（農家めざし系ゲーム実況） https://www.youtube.com/@kiriyanWithe(https://www.youtube.com/@kiriyanWithe)

きりやん：g（ゲームチャンネル） https://www.youtube.com/@kiriyangame(https://www.youtube.com/@kiriyangame)

きりやんX（@kiriyanWT） https://x.com/kiriyanWT(https://x.com/kiriyanWT)

きりやんの里芋説明

埼玉県狭山市の畑で、きりやんが一から育てた特別な「きりやんの里芋」 が収穫できました。



土づくりから水管理、日々の手入れまで、

地元農家さんと協力しながら しっかり管理し、手間暇かけて 大切に育てた里芋です。



狭山の土地がもつ豊かな土壌で育った里芋は、

きめ細かい食感と、口に広がる濃い旨みが魅力。

煮物はもちろん、蒸して塩を添えるだけでも素材の良さを感じられます。



夕食の一品に、ほっとしたい夜に、季節を感じる食卓に。

暮らしのさまざまな場面で寄り添ってくれる“やさしい味わい”です。

株式会社With e

株式会社With eは、ゲーム実況者きりやんの活動を原点に生まれたブランドプロジェクトです。

埼玉県狭山市を拠点に、「日常を少し豊かにする」ことをテーマに展開。

農業活動や動画配信、地域に息づく魅力を見つめ直し、現代のライフスタイルに寄り添う商品や体験の企画・開発・販売を行っています。



公式HP ： https://with-e-inc.jp/

【レストラン「Cassolo」とは】

「Cassolo」は、料理人の独立開業やスキルアップ、キャリアアップを支援するイタリアンレストランで、 Chef’s valueの直営スタートアップ飲食店の1号店として2022年11月にオープンしました。飛行機が離陸・着陸する「滑走路」から命名。この店舗で様々な挑戦をした料理人たちが次々と飛び立つと同時に、一緒に飛び続けるための帰還場所でもあるというコンセプトを表現しています。なお、Cassoloでは、旬のお魚やお肉、新鮮なお野菜、四季を感じるこだわりの料理と豊富なワインのラインナップを提供しています。

Webサイト https://chefz.jp/shop/cassolo/

X https://x.com/Cassolo_chefs

Instagram https://www.instagram.com/cassolo_cv/

予 約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/cassolo/reserve



▼Cassoloに関する記事「シェフに焦点を当てた新しい食の世界」（C&R社公式note）

https://note.com/creek/n/nf4114d684974



＜Cassoloでこれまで開催してきたイベント＞

【2025年】

▼3/15（土）浅草かっぱ橋の和包丁ブランド「貴和美」との料理人向けイベント「包丁研ぎのプロが教える体験講座」

https://www.cri.co.jp/case_studies/produce/000660.html(https://www.cri.co.jp/case_studies/produce/000660.html?rls)



▼ 5/25 （日）Sustainable Food Asiaとの料理人向けイベント「"海藻"から考える飲食業界の未来」

https://www.cri.co.jp/case_studies/produce/000715.html(https://www.cri.co.jp/case_studies/produce/000715.html?rls)



▼7/27（日）食育活動等を展開するravideとの料理人向けコイベント 「食育×キャリア ワークショップ」

https://www.cri.co.jp/news/005744.html(https://www.cri.co.jp/news/005744.html?rls)



▼8/31（日）料理人コミュニティnocsとのダイニングプレゼンイベント「NEXT TABLE」

https://www.cri.co.jp/news/005794.html(https://www.cri.co.jp/news/005794.html?rls)



▼10/14（火）オンラインセミナー「海外での挑戦がキャリアを創る ～海外挑戦と帰国後のリアルストーリー～」

https://www.cri.co.jp/news/005891.html(https://www.cri.co.jp/news/005891.html?rls)



【2026年】

▼1/24（土）～ゲーム「夢色キャスト」コラボカフェ「夢色キャスト 10th anniversary special party」

https://www.cri.co.jp/news/006052.html(https://www.cri.co.jp/news/006052.html?rls)



▼2/8（日）料理人コミュニティnocsとのダイニングプレゼンイベント「NEXT TABLE Vol.2」

https://www.cri.co.jp/news/006113.html(https://www.cri.co.jp/news/006113.html?rls)



■株式会社Chef's value 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 2022年7月

代 表 者 ： 代表取締役 青木寛和

事業内容：飲食店の運営およびシェフを対象としたエージェンシー事業等

U R L ： https://chefz.jp/shop/cassolo/

株式会社Chef‘s valueはプロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社の食分野の子会社で、2022年7月に設立されました。 “料理人の生涯価値の向上”をミッションに掲げ、料理人の独立開業やスキルアップを支援するスタートアップ店舗「Cassolo」の運営事業のほか、料理人の就職・転職をサポートするエージェンシー事業（人材紹介・人材派遣）、未経験者のための料理人育成プログラム「シェフアカデミー」の運営事業等を展開しております。



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）