花村想太（Da-iCE）×鈴木愛理がお互いの共通点を見つけ合う4日間。3.11が2人の心にもたらした変化とは。J-WAVE『Sanrio SMILEY SMILE』3/9週オンエア

花村想太（Da-iCE）×鈴木愛理

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜 21:30～22:00に放送中の番組『Sanrio SMILEY SMILE』（ナビゲーター：板谷由夏）。3月9日(月)から12日(木)までの4日間は、Da-iCEの花村想太とソロヴォーカリスト・鈴木愛理の対談をお届けします。

「２人がなぜこの番組で顔を合わせることになったのか」、「この世界に入ったキッカケ」や「この仕事を続けている理由」そして、「東日本大震災を経て２人の心境がどのように変わり、エンタメに向き合うようになったのか」など、深く濃いトークを月曜日から木曜日の４日間を通してお届けします。

また、トーク中に流れる曲は花村・鈴木がセレクト。こちらもお楽しみください。

なお、番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。radikoタイムフリー機能では、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

3月9日（月）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260309213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260309213000)

3月10日（火）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260310213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260310213000)

3月11日（水）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260311213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260311213000)

3月12日（木）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260312213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260312213000)

【番組情報】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：『Sanrio SMILEY SMILE』

放送日時：3月9日（月）～12日（木）21:30～22:00

出演者：花村想太（Da-iCE）・鈴木愛理

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/smileysmile/

番組X(旧Twitter)：https://x.com/smiley_smile813

番組Instagram：https://www.instagram.com/smiley_smile_813

番組Podcast：https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/502244f0-803b-4094-9413-5f830f4946c3/