18年ぶり上演「マドモアゼル・モーツァルト」キャスト発表　小室哲哉作曲、全国5都市で上演

株式会社ヒューマンデザイン

舞台芸術創造事業および人財開発研修事業を展開する株式会社ヒューマンデザイン（本社：東京都千代田区六番町、代表取締役：相川タロー）は、2026年5月より全国上演する音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」のキャスト（案）を発表しました。

■18年ぶりの本格上演、女性モーツァルトを描く名作

本作は福山庸治氏の同名コミックスを原作とするミュージカル作品です。「女性は作曲家になれなかった時代」に、モーツァルトとして生きた一人の女性の姿を描き、芸術の才能と社会的制約のはざまで葛藤する主人公を通して、音楽の本質と普遍性を問いかけます。

1991年初演以来、音楽座ミュージカルの代表作として再演を重ねてきました。2021年には東宝製作版（主演：明日海りお）が上演され、広く注目を集めました。音楽座ミュージカルとしては18年ぶりの本格上演となります。

■モーツァルト役は岡崎かのん＆梁世姫のダブルキャスト

主人公モーツァルト役は、2018年に高校2年生で入団し、2022年「ラブ・レター」＜原作：浅田次郎「ラブ・レター」（集英社文庫『鉄道員』所収）＞で主演・白蘭役を務めた岡崎かのんと、新人・梁世姫（やん せひ）のダブルキャストを予定しています。異なる個性を持つ2名が同役に挑み、新たなモーツァルト像を演じます。

モーツァルト役キャスト コメント

【岡崎かのん】

これまでの役柄とは違い、今回は本当の意味で物語を背負います。

自らの選択と現実に向き合うモーツァルトの人生は、今の自分と重なります。自分の意志でこの場に立ち、この作品の力強さをお届けできるよう、真っ直ぐに生き抜いてまいります。

【梁 世姫（やん せひ）】

長く愛されてきたこの作品に主演として携われる喜びを、今、全身で感じています。どんな時もひたむきに生き抜こうとする、剥き出しの命の輝きを届けたい。

私にしかできないモーツァルトで物語を力強く羽ばたかせます。皆さまの心に温かな光が灯るよう、全身全霊で挑みます。

■小室哲哉が作曲、振付はKAORIalive

音楽は1991年初演時に小室哲哉が提供した楽曲を中心に、振付は新たにKAORIaliveを迎えます。レパートリー作品でありながら、新たな身体表現と音楽表現の融合を目指します。

■創作過程を公式YouTubeで公開

今回の上演に向けて、創作の舞台裏に密着する動画企画を公式YouTubeチャンネルにて開始しました。稽古やオーディションの様子、キャスト選考の過程など舞台創作のリアルを継続的に公開しています。

YouTube動画では、モーツァルト役オーディションの様子を公開しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HA592iySohc ]

音楽座ミュージカル公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@ONGAKUZA

■キャスト（案）※2026年3月5日時点

モーツァルト 岡崎かのん／梁 世姫（やん せひ）

コンスタンツェ 森 彩香／北村しょう子

カテリーナ 木村弥素子

コンスタンツェの母 清田和美

アンナ／夜の女王 井田安寿

ナンネル／ツェルリーナ 山西菜音

サリエリ 安中淳也／大須賀勇登

シカネーダー 新木啓介・小林啓也・藤田将範

フランツ 小林啓也・泉 陸

レオポルト 藤田将範／新木啓介

ダポンテ／レポレッロ 上田 亮

ほか、音楽座ミュージカル

※／はダブルキャストです。

※・は今後の稽古状況により決定いたします。

※公演ごとに最適なキャストで上演するため、変更の可能性があります。

■公演概要

音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」

原作：福山庸治『マドモアゼル・モーツァルト』

演出：相川タロー・ワームホールプロジェクト

音楽：小室哲哉・高田 浩・山口葰也

振付：KAORIalive

【ホームタウン公演】町田市民ホール

5月24日（日）

【大阪公演】梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

7月9日（木）～11日（土）

【名古屋公演】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

7月16日（木）

【広島公演】JMSアステールプラザ 大ホール

7月19日（日）

【東京公演】IMM THEATER

7月24日（金）～26日（日）

■チケット情報

【音楽座メイト第三次先行（先着）】

3月7日（土）10:00～3月14日（土）23:59

【音楽座メイト第四次先行（先着）】

3月28日（土）10:00～4月4日（土）23:59

【一般発売】

4月18日（土）10:00～

「マドモアゼル・モーツァルト」公演詳細はこちら

https://ongakuza-musical.com/works/mm

音楽座ミュージカルについて

Webサイト：https://www.ongakuza-musical.com

音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニーです。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトルプリンス」など深い哲学性と独創性に富んだ作品群は、文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など数々の受賞歴があります。

近年では学校公演やワークショップを通じ、若い世代の感性や想像力を育む教育の場としても高い評価を受け、さらに企業向けの人財育成研修にも、カンパニーの理念を活かし俳優が講師として活躍することで、舞台創造での学びを社会に還元しています。

日本のミュージカル界のオンリー・ワンとして、音楽座ミュージカルは今後も世界に誇れる新しい舞台芸術を発信していきます。