移動をスマートにする、新・歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」が、2026年3月9日（月）よりカインズ一部店舗にて取り扱い開始
次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、移動をスマートにする、新・歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」が、2026年3月9日（月）より、カインズ一部店舗にて取り扱いを開始いたします。
【取扱店舗】
以下カインズ店舗にて「ROBOOTER J＋VISION」の試乗・購入が可能です。
詳細はお近くの店舗までお問い合わせください。
カインズ https://map.cainz.com/
【群馬県】
・カインズスーパーセンター前橋吉岡店
・カインズ伊勢崎店
・カインズ前橋みなみモール店
・カインズ前橋青柳店
【埼玉県】
・カインズ吉川美南店
ROBOOTER J＋VISIONとは
ROBOOTER J＋VISIONは、スタイリッシュさと実用性を兼ね備えた新感覚歩行領域スクーターです。「歩行領域移動をよりカジュアルに」をコンセプトに、近距離移動を老若男女楽しむことができます。日常の買い物や家族とのお出かけに、あらゆるシーンの「行きたい」を叶える1台です。
カラーバリエーション
製品スペック
製品名：ROBOOTER J+VISION
一般販売価格：250,000円（非課税）
使用時サイズ（L/W/H）：1000×570×935ｍｍ
折り畳み時サイズ（L/W/H）：760×565×275ｍｍ
シートサイズ：415×340ｍｍ
最大耐荷重：135kg
本体重量：約23.5kg
防水レベル：IPX5
走行速度：2・４・６km/h（3段階切替）
バッテリー容量：20Ah
走行可能距離（一回のフル充電）：30km
段差乗り越え高さ：50mm
溝の横断可能幅：100mm
登坂能力：10°
カラーバリエーション：ブラック / ホワイト / レッド
株式会社Acalieについて
世界中の、まだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、そんな想いのもと、電動モビリティとスマートプロダクトを中心に、次世代型製品を展開する企業です。
電動モビリティ分野では、ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」を展開。またスマートプロダクト分野では、AIイヤホン「Zenchord」、スマートリング「RingConn」、スマートグラス「Even Realities」、スポーツ分野では、急成長中の人気スポーツピックルボール「JUCIAO」など、日常をより快適で豊かなものにする製品を取り扱っています。
「皆様の生活に彩りと豊かさを」というコンセプトのもと、製品・サービスを通じて、新しい体験価値をお届けしてまいります。
会社概要
・社名：株式会社Acalie
・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階
・代表取締役：中友 孟涛
・設立：2017年11月
・HP：https://ali-jp.com/
▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先
・法人 / 販売店様サポート
https://ali-jp.com/customer/
・個人ユーザー様サポート
https://ali-jp.com/support/