移動をスマートにする、新・歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」が、2026年3月9日（月）よりカインズ一部店舗にて取り扱い開始

株式会社Acalie


次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、移動をスマートにする、新・歩行領域スクーター「ROBOOTER J＋VISION」が、2026年3月9日（月）より、カインズ一部店舗にて取り扱いを開始いたします。



【取扱店舗】


以下カインズ店舗にて「ROBOOTER J＋VISION」の試乗・購入が可能です。


詳細はお近くの店舗までお問い合わせください。


カインズ　https://map.cainz.com/
【群馬県】

・カインズスーパーセンター前橋吉岡店


・カインズ伊勢崎店


・カインズ前橋みなみモール店


・カインズ前橋青柳店


【埼玉県】

・カインズ吉川美南店


ROBOOTER J＋VISIONとは




ROBOOTER J＋VISIONは、スタイリッシュさと実用性を兼ね備えた新感覚歩行領域スクーターです。「歩行領域移動をよりカジュアルに」をコンセプトに、近距離移動を老若男女楽しむことができます。日常の買い物や家族とのお出かけに、あらゆるシーンの「行きたい」を叶える1台です。










カラーバリエーション


製品スペック

製品名：ROBOOTER J+VISION


一般販売価格：250,000円（非課税）


使用時サイズ（L/W/H）：1000×570×935ｍｍ


折り畳み時サイズ（L/W/H）：760×565×275ｍｍ


シートサイズ：415×340ｍｍ


最大耐荷重：135kg


本体重量：約23.5kg


防水レベル：IPX5


走行速度：2・４・６km/h（3段階切替）


バッテリー容量：20Ah


走行可能距離（一回のフル充電）：30km


段差乗り越え高さ：50mm


溝の横断可能幅：100mm


登坂能力：10°


カラーバリエーション：ブラック / ホワイト / レッド






株式会社Acalieについて

世界中の、まだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、そんな想いのもと、電動モビリティとスマートプロダクトを中心に、次世代型製品を展開する企業です。



電動モビリティ分野では、ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」を展開。またスマートプロダクト分野では、AIイヤホン「Zenchord」、スマートリング「RingConn」、スマートグラス「Even Realities」、スポーツ分野では、急成長中の人気スポーツピックルボール「JUCIAO」など、日常をより快適で豊かなものにする製品を取り扱っています。



「皆様の生活に彩りと豊かさを」というコンセプトのもと、製品・サービスを通じて、新しい体験価値をお届けしてまいります。



会社概要


・社名：株式会社Acalie


・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階


・代表取締役：中友　孟涛


・設立：2017年11月


・HP：https://ali-jp.com/



▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先


・法人 / 販売店様サポート
　https://ali-jp.com/customer/


・個人ユーザー様サポート
　https://ali-jp.com/support/