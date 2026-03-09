＜THINGS THAT MATTER/シングス ザット マター＞が最新コレクション「CHAOS」を発表。3月19日(木)～29日(日)の11日間、渋谷 PARCO にてポップアップストアを開催
スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧 隆太）が運営する、レディースブランド「THINGS THAT MATTER」が、最新コレクション SENSE17「CHAOS」を発表。
“その先の感覚を纏う”をコンセプトに、ディレクターの武笠綾子が感情や感覚、思い浮かんだ情景・ヴィジョンなどをインスピレーションにクリエイションを行う、「THINGS THATMATTER（シングスザットマター）」は、最新コレクションSENSE17「CHAOS」をローンチ。2026年3月10日(火)より、オンラインストアにて順次発売いたします。（https://thingsthatmatter.jp/collections/chaos）
また、SENSE17「CHAOS」のフルラインナップをご覧いただけるポップアップストアを3月19日(木)～29日(日)の11日間、渋谷パルコにて開催いたします。
SENSE17「CHAOS」
THINGS THAT MATTERが17番目のSENSEに設定するテーマは『CHAOS (カオス)』です。
一般的にイメージする「無秩序」「混乱」といったネガティブな意味ではなく、わたしたちはより深い象徴的/宇宙的な意味として解釈します。
多くの神秘思想や古代神話において『CHAOS』はこの宇宙が形成される以前の原初の状態とされています。
そこには秩序も形もなく、あらゆる可能性が混在する「無限のポテンシャル」が存在するようです。
例えば、
想像を遥かに越えた美しい何かに出逢った時。
とても捉えきることのできないような大きな何かの存在を感じ取ってしまった時。
恐ろしくも愛おしいもう一人の自分に出逢った時。
人間(=魂)の成長段階において人生や内面世界が『CHAOS』に陥ることが誰しにもあるでしょう。
脳のキャパシティを超えた事象や状況を目前にして、
「すべてをコントロールできる」と信じていた幻想が気持ちが良いほどに、壊れます。
この『CHAOS』な状態においてもしも私達が、
コントロールすることを手放して何かの導きに身をゆだねることができたら、
古いパターンや固定観念・価値観が崩れ新しい自分に生まれ変わる変容の前兆と考えることができたら、
きっとその瞬間に意識が拡大しわたしたちはもっともっと自由になれるのかもしれません。
一緒に『CHAOS』を楽しみませんか？
SHIBUYA PARCO POP-UP EVENT
期間：3月19日(木)～3月29日(日)
会場：渋谷 PARCO 4F
住所：東京都渋谷区宇田川町 15-1
営業時間：11:00～21:00
イベント詳細はこちら：https://thingsthatmatter.jp/blogs/news/popup-event-shibuya-parco-0319-0329
商品はこちら：https://thingsthatmatter.jp/collections/sense17
Director
RYOKO MUKASA
2016年 STAIR DEBUT COLLECTIONを発表
2017年 TOKYO FASHIONWEEKにてコレクションを発表
2021年 STUDIO MUKASA設立
ブランドディレクション、デザインコンサル、
ファッションデザイナー、ジュエリーデザイナーとして活動
2021年 THINGS THAT MATTERのディレクターに就任
2022年 自身の名を冠したブランド“mukasa”と
ジュエリーブランド“±BALANCE”を立ち上げる
「THINGS THAT MATTER/シングス ザット マター」について
“その先の感覚を纏う”をコンセプトに、160年以上の歴史をもち、テキスタイルへの知見を有するスタイレム瀧定大阪株式会社が2021年よりスタートしたブランド。
ディレクター武笠綾子が自身の内側に目を向ける中で“そこに在る大切な何か=『THINGS THAT MATTER』”と出会い、 その時に生まれた感情や感覚、思い浮かんだ情景・ヴィジョンなどをインスピレーションにクリエイションを行っています。
HP :https://thingsthatmatter.jp/
Instagram :https://www.instagram.com/thingsthatmatter.jp/