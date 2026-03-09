タカノ株式会社、難削材・微細旋盤加工の専門サイト「匠工房」を開設

タカノ株式会社

タカノ株式会社（本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長：鷹野 雅央）は、SUS316Lや電磁ステンレス等の難削材・微細旋盤加工に特化した専門Webサイト「匠工房」を新たに開設いたしました。

年間200万個の加工実績と、宇宙航空分野でも採用される当社の精密加工技術・品質管理体制を活かし、半導体製造装置や医療機器メーカー様が抱える「微細・難加工の壁」を解決するエンジニアリング・パートナーとして、試作1個から量産まで対応してまいります。

「匠工房」Webサイト

https://www.takano-net.co.jp/takumi/

難削材・微細旋盤加工に特化した専門Webサイト「匠工房」

開設の背景と解決する課題

半導体製造装置や医療機器、水素プラント等の先進分野では、部品に対する要求精度が年々高まっており、「φ0.1mmの小径穴加工」や「μm公差の難削材加工」を実現できる加工先の確保がメーカー開発担当者様の大きな課題となっています。

当社はこれまで電磁アクチュエーターなどの自社製品開発や、宇宙空間という過酷な条件下で駆動するバルブ開発（月周回有人拠点向け等）で高度な精密加工ノウハウを蓄積してまいりました。これらの技術をより広く社会課題の解決に役立てるべく、この度、精密加工の受託専門窓口「匠工房」の特設サイトを公開いたしました。

「匠工房」の3つの特長

- ステンレス材料の豊富な在庫と磁気特性ノウハウSUS303～316Lに加え、難削材とされる電磁ステンレス（KMシリーズ）を豊富に自社保有。材料調達のタイムロスを削減するとともに、磁気特性を損なわない最適な加工条件で提供します。- 複合旋盤加工から精密洗浄、CR梱包までワンストップ対応最新鋭の複合旋盤による工程集約でコストメリットを創出。さらに、半導体製造装置向けで培った精密洗浄技術（純水・超純水洗浄等）と「クラス1,000」のクリーンルーム環境での梱包までを一貫して行い、コンタミリスクを徹底的に排除します。- 国際規格に基づく徹底した品質保証（ISO 9001/14001）最新の三次元測定機や輪郭形状測定機などの充実した検査設備を活用し、ミクロン単位の精度を保証。材料ミルシートとの紐づけや蛍光X線成分分析によるトレーサビリティ体制も完備しています。

今後の展開

タカノ株式会社は、「製造業から『創造業』へ」というスローガンのもと、地上産業から宇宙産業まで幅広く高精度技術を提供しております。今後も「匠工房」を通じて、設計者の理想を形にし、日本のモノづくりと世界の先端産業の発展に貢献してまいります。

タカノについて

「製造業から『創造業』へ」

ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特色であり、発展の源です。

「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。

【会社概要】

会社名 ： タカノ株式会社

（東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：7885）

所在地 ： 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137

代表者 ： 代表取締役社長 鷹野 雅央

創業 ： 1941年7月1日

設立 ： 1953年7月18日

URL ： https://www.takano-net.co.jp/

事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品（画像処理検査装置、電磁アクチュエータ）、医療・福祉機器の製造ならびに販売

【お問い合わせ先】

タカノ株式会社 匠工房

TEL：0265-85-3727（代）

https://www.takano-net.co.jp/takumi/