多賀城市・TAGAJO CENTRAL PARK オープニングフェスを2026年3月14日（土）に開催

氏家物産株式会社


氏家物産株式会社（以下、氏家物産）がブランド設計に携わってきた「TAGAJO CENTRAL PARK（多賀城市／中央公園スケートパーク）」にて、2026年3月14日（土）、オープニングフェスが開催されます。



本イベントは、スケートパークの一般開放をはじめ、プロスケーターによるデモンストレーションやキッズ向けアクティビティなど、家族で一日中楽しめる内容となっています。



さらに宮城県内外の人気飲食店が出店し、スケートボードやコーヒー、3 on 3、食、音楽を通じて、人と人、人と街が自然につながる時間を体験できるイベントです。



子供から大人まで楽しめる1日限りのオープニングフェス。

■ スケートボードとコーヒーがある公園

TAGAJO CENTRAL PARKは、
「SKATEBOARDING」を中心に新たな地域とのコミュニケーション空間を創造した、新しい都市公園です。



スケートボードを楽しむ人、コーヒーを飲みながら過ごす人、子どもと遊ぶ家族、街を散歩する人。


それぞれの時間が同じ場所に重なり合うことで、公園は単なる施設ではなく、街の日常をつくる場所になります。



このパークの空間コンセプトは
「CONNECTING EVERY MOMENT」



スケートボードの躍動、コーヒーを飲むひととき、友人と過ごす午後や家族との時間。
そのすべての瞬間がつながり、街の新しい風景を生み出していきます。


■ 場所をデザインするということ

― 氏家物産のブランド設計 ―



氏家物産は、企業や地域が持つ思想や文化を読み解き、それらを社会との関係性の中でかたちにしていくブランド設計を行っています。



今回のTAGAJO CENTRAL PARKでは、単に施設の名称やビジュアルを整えるのではなく、


「この場所には、どんな時間が流れていくのか」


という視点から、ブランドコンセプトを設計しました。



この場所は長く「多賀城市中央公園」として地域に親しまれてきました。
その日常の呼び方を大切にしながら、1300年の歴史を持つこの土地の記憶を現代の視点で再解釈し、未来へひらくブランドとして掲げた名称が「TAGAJO CENTRAL PARK」です。



公園という場所に、スケートボード、コーヒー、そして人の時間が重なり合うことで、街の日常は少しずつ新しい風景へと変わっていきます。



TAGAJO CENTRAL PARKは、地域の歴史と日常を未来へつなぐ、公園ブランドです。


■ イベント詳細

TAGAJO CENTRAL PARK “OPENING FEST”



日　時
2026年3月14日（土）
11:00～17:00



式　典


11:00～



一般開放
11:30頃（予定）



会　場
TAGAJO CENTRAL PARK（多賀城市／中央公園スケートパーク）



入　場
無　料



※スケートパークのアクティビティ内容や出店飲食店の情報など、イベントの詳細については下記PDFをご覧ください。



TAGAJO CENTRAL PARK OPENING FEST イベント案内（PDF）(https://www.city.tagajo.miyagi.jp/shuzen/shise/shigoto/documents/dm0227.pdf)


※内容は変更となる可能性があります。



■ 公園から生まれる、新しい街の風景

TAGAJO CENTRAL PARKは、人と街をつなぐ新しい公共空間です。



スケートボードやコーヒーをきっかけに人が集まり、思い思いの時間を過ごしながら、自然な交流や新しい関係が生まれていく。
その小さな瞬間の積み重なりが、この街の新しい日常の風景を形づくっていきます。



公園は、単に施設として存在するだけでなく、人が訪れる理由や過ごす時間によって価値が育っていく場所でもあります。



TAGAJO CENTRAL PARKは、地域の日常と新しいカルチャーが交差することで、街に新しい時間の流れを生み出していきます。



氏家物産は、こうした場所に宿る文化や時間の積み重なりを読み解きながら、地域と社会の未来につながるブランドづくりを行ってまいります。


■ 関連リンク

TAGAJO CENTRAL PARK



公式サイト


https://www.tagajocentralpark.com/(https://www.tagajocentralpark.com/)



Instagram
https://www.instagram.com/tagajo_central_park_official/(https://www.instagram.com/tagajo_central_park_official/)



TAGAJO CENTRAL PARKブランドムービー


■フルバージョン


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4h_4DPn4QoA ]


15秒バージョン


https://www.youtube.com/watch?v=JhQYYwID-Bw(https://www.youtube.com/watch?v=JhQYYwID-Bw)



多賀城市公式サイト
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/index.html(https://www.city.tagajo.miyagi.jp/index.html)





氏家物産株式会社


氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）


代表取締役社長　氏家 聡史


ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施


HP：https://ujiie.co/(https://ujiie.co/)


note：https://note.com/ujiiebussan(https://note.com/ujiiebussan)


Instagram：https://www.instagram.com/ujiiebussan_official


本社
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1


オーシャンゲートみなとみらい8F
TEL : 0467-40-4697　MAIL：info@ujiie.co