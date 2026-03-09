LOWRYS FARM の大人気スタッフプロデュース企画「more＋me」より淡色コーデを得意とする「toyo.」「のあ」が新生活を彩るアイテムを3 月17 日（火）よりWEB サイト限定発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、2025 年5 月の始動から、毎回多くのお客さまにご好評いただいているスタッフプロデュース企画「more＋me」より、新企画を発表いたします。今回は、“淡色ならお任せ(ハート)toyo＆noa”と題し、淡色女子代表の人気スタッフの「toyo.」と「のあ」が新生活を彩るアイテム全4 型を企画。2026 年3 月17 日（火）より公式WEBストア and ST（アンドエスティ）限定で発売いたします。

今回、「toyo.」「のあ」がシーンに合わせてプロデュースアイテムを着こなし、LOOK撮影したものを淡色女子ならではの“カワイイ”WEBコンテンツも公開いたします。2 人のこだわりがたっぷり詰め込まれたアイテムの魅力に加え、「toyo.」「のあ」がみせるいつもとは違う新しい表情もお楽しみいただけます。

■“淡色ならお任せ(ハート)toyo＆noa”企画「more＋me」概要

本発売日:2026 年3 月17 日（火）19:00～

特設サイト:https://www.dot-st.com/lowrysfarm/cp/staff_produce_202603

取扱い店舗:公式WEBストア and ST

■商品詳細

「toyo.」企画

着心地が楽なのに、美シルエットが叶うワンピース

体系を拾わない美シルエットやボートネックラインの空き具合、裾のメローデザインなど細部までこだわり、女性らしさを表現できるデザイン。ポケットもつけているので、利便性も叶えてくれる1 着です。

ビスチェは、存在感があり単体使いでも主役になるねじれデザインにし、着丈もこだわり腰回りもカバーしてくれるので、幅広いスタイリングのアクセントになってくれます。セット、単体使いなどシーンや自分好みに合わせて着まわせる万能ワンピースです。

商品名:ビスチェSETメローフレアワンピ

価格:11,000 円（税込）

カラー展開:ペールモカ(ベージュ)、ヴェールブラック(ブラック)

オールシーズン着用できるカップ付きインナー

アシメデザインがスタイリングのポイントになってくれるカップ付きインナー。デザイン性はありつつも着やすいベーシックカラー展開にしているので、幅広いスタイリングに合わせやすい1 着です。伸縮性に加えカップも取り外し可能な仕様にするなど、機能性にもこだわりました。

商品名:ヘンケイアシメキャミ

価格:3,300 円（税込）

カラー展開:ミルクエクリュ(アイボリー)、ペールモカ(ベージュ)、ヴェールブラック(ブラック)

「のあ」企画

袖のスリットがポイントの春ブラウス

動くたびにふわっと揺れるシルエットで、やさしくフェミニンな印象のブラウス。どの角度から見ても映えるように、細部までこだわりました。ほんのり透け感のある春らしさたっぷりの1 着です。

商品名:ソデスリットシアーブラウス

価格:5,990 円（税込）

カラー展開:ミルクソルベ(アイボリー)、ピーチソルベ(ピンク)、ソーダソルベ(ブルー)

ミラー付きのリップケース

リップが約2 本入るサイズ感で、取り外し可能なオリジナルチャーム付きなのでバッグの中に入れてポーチとしても、チャーム感覚で付けても“カワイイ”デザイン。ミラー付きなので、外出先でのリップ直しにも便利です。

商品名:チャーム付きリップケース

価格:3,300 円（税込）

カラー展開:ミルクベージュ(ベージュ)、ビターブラウン(ブラウン)

■“淡色ならお任せ(ハート)toyo＆noa”企画「more＋me」スタッフについて

toyo.（ブランドプレス）

STAFF BORD:https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=12078

Instagram:https://www.instagram.com/____.toyo/

のあ（金沢フォーラス店スタッフ）

STAFF BORD:https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=83439

Instagram:https://www.instagram.com/__.yanoa/

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム）について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official