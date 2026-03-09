触れるたび、髪と肌を美しく導く 「ReFa LINEN（リファ リネン）」より、 「LEXUS」とのコラボレーションタオルが『LEXUS collection』に登場

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』が展開する、美容リネンカテゴリ「ReFa LINEN（リファ リネン）」より、LEXUSとのコラボレーションによるオリジナル仕様のタオルが『LEXUS collection（レクサスコレクション）』に登場いたします。本商品は、2026年3月より※全国のLEXUS販売店にて順次販売を開始いたします。

※掲載期間を待たず、在庫がなくなり次第終了する場合がございます。

■ 取り組み背景

LEXUSは、“豊かなライフスタイルを、もっとあなたの近くに。”をテーマに、カーライフの枠を超え、暮らしを彩るオリジナルアイテムを『LEXUS collection』として展開しています。

また、ReFa LINENは、日常的に触れるテキスタイルの質を高めることで、髪と肌を美しく整えるという新しい美容体験を提案してきました。

本コラボレーションでは、 LEXUSが追求する上質なライフスタイルと、ReFa LINENの美容視点でのテキスタイル設計が融合。何気ない日常の時間を、美しく導くひとときへと昇華させ、上質で豊かな暮らしの時間を提案してまいります。

■「ReFa BEAUTY TOWEL」とは

厳選された素材と独自の技術により、優れた吸水性と摩擦の少ない肌触りを追求した本格的な美容タオル『ReFa BEAUTY TOWEL』

毎日触れるものだからこそ、

髪と肌の美しさを守る特別なタオルをつくりました。

タオルドライによる摩擦ダメージを低減し、

ふっくら柔らかなボリューム感を実現することにより、

触れるたび心地よさと美しさを実感いただけます。

■商品概要

商品名：ヘアフェイスタオル Produced by ReFa

カラー：ホワイト/ダークグレー

サイズ：34×80cm

価格：7,900円（税込）

商品名：バスタオル Produced by ReFa

カラー：ホワイト/ダークグレー

サイズ：70×140cm

価格：17,300円（税込）

掲載期間：2026年3月～2026年9月※

※掲載期間を待たず、在庫がなくなり次第終了する場合がございます。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/