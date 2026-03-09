【ニラックスブッフェ】彩り豊かな美食旅へ！茹でたてもちもち「生パスタ」や魚介の旨味たっぷり「パエリア」など、春の食欲を満たす充実のメニューが目白押しの『地中海グルメフェア』が3/12よりスタート！
https://nilax.jp/
～世代を超えて楽しめる食べ放題！～
色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、カラッとジューシーな『鶏のから揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。
■一部ご提供メニューは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。
この度、2026年3月12日（木）～ 2026年6月17日（水）の期間限定にて、待望の新メニューが登場！『地中海グルメフェア』が始動いたします！
【地中海グルメフェア】一部メニューのご紹介
今回登場の新メニューはどれも魅力的！
春の食欲をしっかりと満たしてくれるラインナップとなっております。
渡り蟹の赤いパエリア
一口食べれば、魚介の旨味とトマトの酸味が口いっぱいに広がります。
見た目も華やかな、春にふさわしい一品です。
ブルスケッタ
茄子やパプリカなど、彩り豊かなお野菜をたっぷり使った「茄子と彩り野菜のラタトゥイユ」や、みんな大好き♪明太子とポテト、王道の組み合わせが嬉しい「タラモサラダ」など、 ほんのり焼き上げたバタールと相性抜群のデリが勢ぞろい！
ぜひお好みの組み合わせで「ブルスケッタ」としてお楽しみください！
ムサカ
ギリシャの代表的な家庭料理。 茄子、ミートソース、マッシュポテトが相まって、重厚な味わいに仕上がりました。
白いベーコンチャウダー ＆ ブラウンソースのボロネーゼ
ベーコンのコクと海の幸の旨味が広がる、深みがあり濃厚な「白いベーコンチャウダー」と、お肉の旨味とコクをじっくり凝縮させた「ブラウンソースのボロネーゼ」。
もちもちの『生パスタ』とともにお楽しみください。
更に、食後のスイーツでは、レモンピールの爽やかな香りに癒される「レモンケーキ」。
ドリンクバーでは、はちみつの優しい甘さと、レモンの爽やかな酸味が黄金比となり口いっぱいに爽快感が広がる「ハニーレモネード」が登場！
是非春の食欲は、地中海グルメで満たしてください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 実施店舗 ===
・グランブッフェ イオンモール盛岡南
・グランブッフェ イオンモール名取
・グランブッフェ イオンモール秋田
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
→3/6(金)～3/12(木)は店舗リニューアルに伴い、休業とさせていただきます。
・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛
・グランブッフェ ららぽーと 豊洲
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
・グランブッフェ アリオ橋本
・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
・グランブッフェ イオンモール高岡
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・グランブッフェ イオンモール東浦
・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
・グランブッフェ イオンモール伊丹
・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
→3/12(木)～3/18(水)は店舗リニューアルに伴い、休業とさせていただきます。
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
・グランブッフェ イオンモール鹿児島
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。
※ご利用コースによってお召し上がりいただけるメニューが異なります。詳しくは各店のホームページでご確認ください。
=== 会社概要 ===
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務