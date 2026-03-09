AXXZIA なんばCITY店オープン記念　美容家・瀬戸麻実さんによるInstagramライブを開催！

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、国内直営店「AXXZIA なんばCITY店」のオープンを記念し、美容家・瀬戸麻実さんによるInstagramライブを開催することをお知らせいたします。

AXXZIA なんばCITY店オープン記念！瀬戸麻実さんInstagramライブ

2026年3月17日（火）より、当社の大阪における3店舗目の直営店となる「AXXZIA なんばCITY店」がオープンいたします。これを記念して、これまで幾度もアクシージアのアイテムをご紹介いただいている大阪出身の美容家・瀬戸麻実さんによるInstagramライブを開催。

ライブでは、オープンしたばかりの店舗をいち早くお披露目。マミ様も愛用中のアイテムの魅力をお話いただきます。さらに、オープン記念のお得なセットや購入特典もご紹介いたします。視聴者限定の特典もご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

■Instagramライブ概要

日時：2026年3月18日（水）8:30～9:00

配信アカウント：瀬戸麻実さんInstagram

https://www.instagram.com/mamiset/

美容家 瀬戸 麻実（せと まみ）さん

43歳/美容家

一般社団法人日本ビューティインダストリー協会代表理事。

外資系化粧品メーカーにて勤務後、広告代理店など経て独立。美容職歴 20 年以上のなかでのべ8万人の肌を見てきた経験と実績により独自の美容理論を持つ。現在は美容専門学校での販売講義や一般向け美容講義などの講師業をメインに、雑誌やTV番組出演、イベント出演など美容アドバイザーとして多方面で活躍中。

店舗概要

営業時間：11:00～21:00

場所 ：なんばCITY 本館B1

アクセス：南海電鉄「なんば駅」直結

地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩約7分

AXXZIA（アクシージア）について

アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」「AXXZIA 京王百貨店新宿店」「AXXZIA 渋谷ヒカリエ ShinQs店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。

アクシージア公式サイト・SNS

・公式HP ：https://axxzia.co.jp/

・公式EC ：https://axxzia.jp/

・お取り扱い店舗：https://axxzia.co.jp/stores/

・公式Instagram：＠axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp