【第一実業】ペロブスカイト太陽電池向けインクジェット装置を紹介

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、「PV EXPO 国際太陽光発電展」に出展し、パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社（以下「PPE」）の技術を紹介いたします。

本展示会では、PPEのペロブスカイト太陽電池におけるインクジェット印刷装置の提案と実機展示を行います。凹凸のある基板でも均一性の高い塗布が可能であることから、ペロブスカイト太陽電池のタンデム型の塗布に最適です。また、基板全面への均一膜生成だけでなく、パターン塗布ができる点もインクジェットの強みです。

展示品：R&D印刷機

インクジェット印刷装置の特徴- 用途に合わせた各種インクジェットヘッド(高精細、耐溶剤性、高粘度)の搭載が可能- 高精度・高再現性を実現する設備技術- 耐溶剤性に優れたインクジェットヘッドを保有- インクジェットヘッドを並列に搭載することで一括塗布（ワンパス印刷）が可能- 吐出状態を確認する飛翔観測ユニット、液滴の着弾精度を観測する着弾観測機能を標準搭載- R&D／パイロット／量産、用途に合わせてインクジェットヘッドと装置の設計製造が可能

当社は次世代型エンジニアリング商社として、先進技術と専門知識でお客様のモノづくりを支えてまいります。

【出展概要】

展示会名 ：PV EXPO 国際太陽光発電展

開催期間 ：2026年3月17日(火)～19日(木) 10:00 - 17:00

開催場所 ：東京ビックサイト

小間番号 ：E7-12

公式サイト：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/pv.html

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 エナジーソリューションズ事業本部 運営事務局

E-mail：energysolutions@djk.co.jp

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/djk-energy-solutions/