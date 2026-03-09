【AIエージェントの真価を引き出す「コンテキスト・エンジニアリング」基盤】 アイスリーデザイン、チーム向けAI OS「Phennec（フェネック）」のクローズドベータ版を公開

株式会社アイスリーデザイン

株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：芝 陽一郎、以下 アイスリーデザイン）は、AIエージェントとビジネスシステムの間に立ち、最適なコンテキストを動的に提供・管理するコンテキスト・エンジニアリング・プラットフォーム「Phennec（フェネック）」のクローズドベータ版を公開しました。

サービス公式サイトはこちら :https://phennec.ai/

本サービスは、アイスリーデザインが培ってきたDX支援の知見とアジャイル開発体制を活かし、GitLab、GitHub、Notion、Slack、Google Drive、Backlogといった社内の分散したデータソースを統合。Cursor、GitHub Copilot、Devin、Claude といった主要なAIコーディング支援ツールやAIエージェントと連携することで、システム開発現場におけるAI活用の精度と生産性を劇的に向上させます。

■背景・課題：LLMの制約を打破する「コンテキスト設計」の重要性

LLM（大規模言語モデル）は、仕様書作成など非構造化データの生成に優れていますが、単体では「コンテキスト維持の難しさ」「入力できる情報量の制限」「知識のリアルタイム更新ができない」といった技術的制約があります。

現在、AIエージェント側では会話履歴の要約やRAG（検索拡張生成）などの工夫がなされていますが、依然として「AIにどのような情報を、どう与えるか」というコンテキスト設計（Context Engineering）自体が成果を左右する状況にあります。特にシステム開発の現場では、情報が各ツールに分散しており、AIが最新の仕様や設計意図を正しく把握できないことが、自律的な業務自動化の大きな障壁となっていました。

■プロジェクトの概要：「AIエージェントにとって最高の同僚になる」ための実行基盤

本プロジェクトでは、AIエージェントが人間と同等以上の成果を出すために必要な情報を整理・最適化して提供する「コンテキスト・エンジニアリング・レイヤー」としてPhennecを構築しました。

■成果と今後の展望（開発現場での利用シーン）

- マルチソース・コンテキスト統合：GitLab、Google Drive、Notion、Backlog等のデータを自動で最新状態に同期し、AIエージェントにとっての「信頼できる情報源」を構築します。- セマンティック検索とRAGの最適化：意味理解に基づいた高度な検索により、膨大なデータの中からAIエージェントが「今、そのタスクで必要としている情報」を抽出します。- MCP（Model Context Protocol）対応：最新の標準プロトコルに対応した「MCPプロキシ」機能を備え、CursorやDevinといった外部AIツールから社内知識へシームレスにアクセス可能です。- 集中コントロールパネル：どのデータがAIに参照されているかを可視化し、チームごとの権限や検索設定を柔軟にカスタマイズできます。

Phennecを導入することで、システム開発のライフサイクルにおける以下の重要シーンで劇的な効率化を実現します。

- 現行システムの見える化（引き継ぎ・モダナイゼーション検討）：ドキュメントが不足しブラックボックス化した既存システムのコードや、過去の議論ログをPhennecで統合。AIがこれらを横断的に解析することで、仕様の把握やモダナイゼーション時の影響範囲調査の工数を大幅に削減します。- AIエージェントによる開発自動化：Devin等の自律型エージェントやCursorに対し、プロジェクト固有のルールや過去の修正経緯をリアルタイムで供給。AIが「文脈を知らない」ことによる誤生成を防ぎ、即戦力としての活用を可能にします。- オンボーディングとナレッジ共有の高速化：新規参加メンバーがAIに質問するだけで、過去のIssueや仕様書から正確な回答を得られる環境を構築。チームの立ち上がりを加速させます。

アイスリーデザインは今後、Phennecを「AI時代のナレッジ・インフラ」として進化させ、企業の知的資産をAIが最大限に活用できる社会の実現を目指します。

【クローズドベータ版のお申し込み】

現在、限定的なパートナー企業様向けに提供を開始しております。先行利用（ウェイトリスト）をご希望の企業様は、公式サイトよりご登録ください。

アイスリーデザインについて

アイスリーデザインは、Design × AI × Engineeringに精通したAI駆動のデジタルエンジニアリング企業です。UX/UIデザイン、モダナイゼーション、モダンスタック技術、CI/CD、DevOps環境、AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルシフトを支援します。



■会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：情報通信業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp



