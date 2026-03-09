【第一実業】ペロブスカイト太陽電池のターンキー製造ラインを提案

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、「PV EXPO 国際太陽光発電展」に出展し、Alpha Precision Systems Inc（本社：米国テキサス州コリン郡、以下「APS」）の技術を紹介いたします。

本展示会では、APSのペロブスカイト太陽電池における製造ラインの提案とサンプル展示を行います。同社は洗浄装置、レーザー装置、塗布機、ALD、真空蒸着、検査、封止工程までターンキーソリューションを提供しており、開発からパイロット生産、量産まで用途に応じた製造ラインの提案が可能です。

ターンキー提案 例APS 特徴- 自社開発でコア設備のスロットダイ塗工装置、真空乾燥装置、熱乾燥装置を中心としたターンキーソリューションにより、素早いライン立上、開発スピードの向上に貢献- ガラス基材、フレキシブル基材、両基材に対応- 300x300mm、1200x600mmのペロブスカイト太陽電池試作ラインを保有- 設備だけでなく、材料レシピも含めた性能を保証するターンキー提案が可能- 300x300mm：23％以上、1200x600mm：20％以上の発電効率を達成

当社は次世代型エンジニアリング商社として、お客様のご要望に応じた最適なモノづくりのソリューションを提案してまいります。

【出展概要】

展示会名：SMART ENERGY WEEK 2026 PV EXPO 国際太陽光発電展

開催期間 ：2026年2月17日(火)～19日(木) 10:00 - 17:00

開催場所 ：東京ビックサイト

小間番号 ：E7-12

展示会公式サイト：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/pv.html

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 エナジーソリューションズ事業本部 運営事務局

E-mail：energysolutions@djk.co.jp

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/djk-energy-solutions/