兼松、米国Primera社製 半自動パウチラベラー「PL400」の国内販売を開始

兼松株式会社

兼松株式会社(以下、兼松)は、国内向けに米国Primera Technology, Inc.製(以下、Primera社)の半自動パウチラベラー「PL400」の販売を開始しました。

■製品の特長

「PL400」は、チャック付・脱気バルブ付の袋、封筒などへのラベル貼付に対応した半自動ラベラーです。正確で均一なラベル貼りを実現し、商品の見栄え向上と作業時間の短縮を同時に実現します。

https://youtu.be/5RYVZdfPFgo

■仕様

詳細な仕様につきましては、以下の表をご参照ください。

ご用意いただくラベルロールは、以規定の仕様範囲内であれば、お客様の用途に応じて自由にカスタマイズが可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/207_1_713e8f32ff225adb922dd5148b424489.jpg?v=202603091251 ]

■このようなお客様におすすめ

・パウチ包装を扱う製造・物流現場のご担当者様

チャック付きや磁気バルブ付きの空袋・パウチへのラベル貼りを手作業で行っており、効率化を検討されている方。

・食品メーカー・食品加工工場の生産担当者様

コーヒー、乾物、茶、スナック菓子、粉物などのパウチ製品において、ラベル貼付作業の正確性とスピード向上を図りたい方。

・化粧品・健康食品メーカー様

仕上がりの均一性を高め、ブランド価値向上を目指す企業様。

・作業効率・人件費改善を検討中の現場

手作業によるラベル貼付で作業負担やヒューマンエラーが発生している現場。

・包装ラインの省スペース化が課題の現場

限られたスペースに導入可能なコンパクト機器をお探しの方。

兼松では、「LX610」、「APシリーズ」と同様に、国内コールセンターを設置し、センドバック方式による保守体制も整備しております。国内のお客様にも安心してご利用いただける環境を提供します。

兼松WEBサイトおよびSNSでは、各機種の紹介やセットアップ動画、活用事例、キャンペーン情報など、導入検討に役立つ情報を随時配信しております。ぜひご活用ください。

WEBサイト: https://www.primera-japan.com/

YouTube： https://www.youtube.com/@primeraJP/videos

Instagram: https://www.instagram.com/primera_japan_lx610/?hl=ja

＜本商品に関するお問い合わせ＞

兼松株式会社

電子機器部第一課 Primera販売チーム

電話：03-6625-5920

E-Mail：Primera_Japan@kanematsu.co.jp

＜報道機関のお問い合わせ＞

兼松株式会社 広報室

TEL: 03-6747-5000