学習塾向け「退会DX」サービスを開始

写真拡大

株式会社COCOROコンサルティング

株式会社COCOROコンサルティング（所在地：群馬県、代表：山本文江）は、全国の学習塾を対象に、退会手続きをデジタル化する新サービス 「退会DX」 の提供を開始しました。本サービスは、保護者からの退会申請を 第三者窓口がオンラインで受付する仕組み により、退会手続きの効率化とともに、これまで把握できなかった 本当の退会理由のデータ化 を実現するものです。



学習塾業界で増える退会トラブル

学習塾業界では、保護者からの退会申し出を巡り



・電話がつながらない


・退会の受付期限をめぐるトラブル
・理由を言いにくい心理的負担



などの問題が発生しています。




また多くの塾では、退会理由として




「家庭の事情」
「他塾への転塾」




などの形式的な理由しか把握できず、
本当の退会理由が経営側に届かないという課題があります。


第三者窓口だからこそ見える「本当の退会理由」COCOROコンサルティングの「退会DX」では、塾ではなく 第三者が退会窓口となる仕組み を提案しています。




これにより保護者は心理的負担なく退会理由を伝えることができ、以下のような 本音データ が取得可能になります。







・講師の質への不満
・授業内容への評価
・料金への不満
・他塾への転塾理由
・保護者対応への不満




こうしたデータを分析することで、塾経営における




・離脱原因の特定
・サービス改善
・退会率の低減




といった 経営改善に活用できる分析レポート を提供します。



退会DXの主な特徴

１.第三者による退会受付


保護者がスマートフォンからオンラインで退会申請。



２.退会理由データの可視化


形式的な理由ではなく、本音の退会理由を収集。



３.経営改善レポート


退会理由を分析し、塾運営の改善に活用できるデータを提供。



４.事務負担の削減


電話・紙手続きなどの事務作業をDX化。



教育業界の「退会DX」という新しい経営手法

授業のオンライン化やAI教材の導入など、教育業界のDXは進んでいますが、
退会手続きは依然としてアナログな運用が多く残っています。




COCOROコンサルティングでは、




退会手続き＝経営改善データの入口




という視点から、退会DXを教育業界に提案しています。



今後の展開


本サービスは全国の学習塾を対象に提供を開始し、
今後は




・スポーツクラブ
・フィットネスジム
・習い事スクール
・会員制サービス（サブスク）




など、会員ビジネス全体への展開を予定しています。




会社概要


会社名
株式会社COCOROコンサルティング




代表
山本文江




所在地
群馬県




事業内容




・組織コンサルティング
・人的資本経営支援
・退会DXサービス



本件に関するお問い合わせ


株式会社COCOROコンサルティング
Email：info@cocoro23.com



YAMEMASUUシステム