学習塾向け「退会DX」サービスを開始
株式会社COCOROコンサルティング（所在地：群馬県、代表：山本文江）は、全国の学習塾を対象に、退会手続きをデジタル化する新サービス 「退会DX」 の提供を開始しました。本サービスは、保護者からの退会申請を 第三者窓口がオンラインで受付する仕組み により、退会手続きの効率化とともに、これまで把握できなかった 本当の退会理由のデータ化 を実現するものです。
学習塾業界で増える退会トラブル
学習塾業界では、保護者からの退会申し出を巡り
・電話がつながらない
・退会の受付期限をめぐるトラブル
・理由を言いにくい心理的負担
などの問題が発生しています。
また多くの塾では、退会理由として
「家庭の事情」
「他塾への転塾」
などの形式的な理由しか把握できず、
本当の退会理由が経営側に届かないという課題があります。
第三者窓口だからこそ見える「本当の退会理由」COCOROコンサルティングの「退会DX」では、塾ではなく 第三者が退会窓口となる仕組み を提案しています。
これにより保護者は心理的負担なく退会理由を伝えることができ、以下のような 本音データ が取得可能になります。
例
・講師の質への不満
・授業内容への評価
・料金への不満
・他塾への転塾理由
・保護者対応への不満
こうしたデータを分析することで、塾経営における
・離脱原因の特定
・サービス改善
・退会率の低減
といった 経営改善に活用できる分析レポート を提供します。
退会DXの主な特徴
１.第三者による退会受付
保護者がスマートフォンからオンラインで退会申請。
２.退会理由データの可視化
形式的な理由ではなく、本音の退会理由を収集。
３.経営改善レポート
退会理由を分析し、塾運営の改善に活用できるデータを提供。
４.事務負担の削減
電話・紙手続きなどの事務作業をDX化。
教育業界の「退会DX」という新しい経営手法
授業のオンライン化やAI教材の導入など、教育業界のDXは進んでいますが、
退会手続きは依然としてアナログな運用が多く残っています。
COCOROコンサルティングでは、
退会手続き＝経営改善データの入口
という視点から、退会DXを教育業界に提案しています。
今後の展開
本サービスは全国の学習塾を対象に提供を開始し、
今後は
・スポーツクラブ
・フィットネスジム
・習い事スクール
・会員制サービス（サブスク）
など、会員ビジネス全体への展開を予定しています。
会社概要
会社名
株式会社COCOROコンサルティング
代表
山本文江
所在地
群馬県
事業内容
・組織コンサルティング
・人的資本経営支援
・退会DXサービス
本件に関するお問い合わせ
株式会社COCOROコンサルティング
Email：info@cocoro23.com
YAMEMASUUシステム