学習塾向け「退会DX」サービスを開始

株式会社COCOROコンサルティング（所在地：群馬県、代表：山本文江）は、全国の学習塾を対象に、退会手続きをデジタル化する新サービス 「退会DX」 の提供を開始しました。本サービスは、保護者からの退会申請を 第三者窓口がオンラインで受付する仕組み により、退会手続きの効率化とともに、これまで把握できなかった 本当の退会理由のデータ化 を実現するものです。

学習塾業界で増える退会トラブル

学習塾業界では、保護者からの退会申し出を巡り

・電話がつながらない

・退会の受付期限をめぐるトラブル

・理由を言いにくい心理的負担

などの問題が発生しています。

また多くの塾では、退会理由として

「家庭の事情」

「他塾への転塾」

などの形式的な理由しか把握できず、

本当の退会理由が経営側に届かないという課題があります。

第三者窓口だからこそ見える「本当の退会理由」COCOROコンサルティングの「退会DX」では、塾ではなく 第三者が退会窓口となる仕組み を提案しています。

これにより保護者は心理的負担なく退会理由を伝えることができ、以下のような 本音データ が取得可能になります。

例

・講師の質への不満

・授業内容への評価

・料金への不満

・他塾への転塾理由

・保護者対応への不満

こうしたデータを分析することで、塾経営における

・離脱原因の特定

・サービス改善

・退会率の低減

といった 経営改善に活用できる分析レポート を提供します。

退会DXの主な特徴

１.第三者による退会受付

保護者がスマートフォンからオンラインで退会申請。

２.退会理由データの可視化

形式的な理由ではなく、本音の退会理由を収集。

３.経営改善レポート

退会理由を分析し、塾運営の改善に活用できるデータを提供。

４.事務負担の削減

電話・紙手続きなどの事務作業をDX化。

教育業界の「退会DX」という新しい経営手法

授業のオンライン化やAI教材の導入など、教育業界のDXは進んでいますが、

退会手続きは依然としてアナログな運用が多く残っています。

COCOROコンサルティングでは、

退会手続き＝経営改善データの入口

という視点から、退会DXを教育業界に提案しています。

今後の展開

本サービスは全国の学習塾を対象に提供を開始し、

今後は

・スポーツクラブ

・フィットネスジム

・習い事スクール

・会員制サービス（サブスク）

など、会員ビジネス全体への展開を予定しています。

会社概要

会社名

株式会社COCOROコンサルティング

代表

山本文江

所在地

群馬県

事業内容

・組織コンサルティング

・人的資本経営支援

・退会DXサービス

本件に関するお問い合わせ

株式会社COCOROコンサルティング

Email：info@cocoro23.com

