【デジタルグリッド初】風力発電の需給管理を開始

デジタルグリッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：豊田祐介、以下「当社」）は、2026年2月より風力発電の需給管理（アグリゲーション）を開始いたしました。今回新たに自社開発したAI予測技術で発電量を予測し、需給管理を自動化しています。

当社は電力業界の新しい未来を切り開く存在となるよう、今後も多様なサービスを通じて持続可能でエネルギー制約のない社会を目指してまいります。

風力発電の需給管理の特徴

風力発電は、太陽光発電と比べて気象条件により発電量の変動が大きくなる傾向があるため、精度の高い発電量の予測技術が重要な課題となっています。

当社は風力発電向けに、リアルタイムの気象データを基に発電量を予測する技術を新たに開発。電気の供給量と消費量を一致させる「需給管理」をAIで最適化する役割を担います。太陽光発電に加え、風力発電の需給管理にも対応できるようになり、当社の電力取引プラットフォーム（DGP*）を通した卸電力市場（JEPX）への売電までワンストップで提供できる体制が整いました。

デジタルグリッドプラットフォーム（DGP）とは

会社概要

▶令和7年度 気候変動アクション環境大臣賞 ▶令和6年度 新エネ大賞「新エネルギー財団会長賞」

会社名：デジタルグリッド株式会社 （http://www.digitalgrid.com/）

代表者：代表取締役社長CEO 豊田祐介 【東証グロース市場350A】

設 立：2017年10月 資本金：1,139 百万円 従業員数：94名（3月1日現在）

所在地：東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階

事業内容：電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP」運営、分散型電源アグリゲーションサービスの提供

問い合わせ先

デジタルグリッド株式会社 広報室 石原・安藤 pr@digitalgrid.com