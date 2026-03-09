「LODチャレンジ2025」におけるソケッツ賞表彰のお知らせ

株式会社ソケッツ

株式会社ソケッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：浦部 浩司、以下「ソケッツ」）がゴールドスポンサーとして支援するLinked Open Data チャレンジ Japan（LODチャレンジ）のLODチャレンジ2025 授賞式シンポジウムが2026年３月15日（日）に開催され、ゴールドスポンサー賞・ソケッツ賞の表彰をすることをお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23398/table/108_1_3e1302999df3a37fca3dbd13740a768d.jpg?v=202603091251 ]

Linked Open Data（LOD）はウェブの仕組みに基づいてオープンデータを公開する技術として、様々な分野のデータ公開に利用されています。近年では、様々な知識とデータの関係性を構造化したデータベースである「知識グラフ（ナレッジグラフ）」を公開する技術としてもLODが活用されています。

Linked Open Dataチャレンジ（LODチャレンジ）は、このようなLODの普及・活用を推進する取り組みとして、LODに関わる様々な作品を発表する場として、2011年よりLODに関する技術コンテストとして毎年開催され、これまでに多くの作品が応募されてきました。

ソケッツはIPコンテンツ分野におけるメタデータ開発の専門企業として本活動を支援しています。

LODチャレンジ2025授賞式シンポジウムについて詳細はこちら(https://lodc2025awards.peatix.com/)をご覧ください。

株式会社ソケッツ：https://www.sockets.co.jp/（証券コード:3634）

ソケッツは、独自のメタデータと感性AIを活用したデータサービス会社です。

日本のエンターテイメント・コンテンツに関する統合データベースは、世界でも有数の量と質となり、IPデータテック企業として事業展開を加速しております。現在、KDDI、NTTドコモ、LINE MUSIC、レコチョク、楽天グループ、HJホールディングス（サービス名「Hulu」）などが運営するエンターテイメント関連サービス向けにデータ関連サービスを提供しています。さらに、集英社、ハースト婦人画報社、CEメディアハウスなどと連携して、感性データと感性AIを活用したインターネット広告・感性マーケティングサービスを行っております。

本リリースに関するお問い合わせ先：

株式会社ソケッツ コーポレートプランニング室 IR担当

〒150-6036 東京都渋谷区恵比寿４-20-３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー36階

E-mail：ir@sockets.co.jp