Farnell、APACの新しいセールスおよびサービス担当副社長CY・チャン

ファーネルジャパン合同会社

Avnetのグループ企業の、電子・産業システムの設計、保守、修理のための製品および技術の迅速かつ高い信頼性でディストリビューションを行っているFarnell Globalは、CY・チャン（シーワイ・チャン）をアジア太平洋地域（APAC）のセールスおよびサービス担当副社長として任命しました。このリーダーシップの変化は、強力な経営陣を構築し、APAC全体の顧客に対しサービスと価値を向上させるというFarnellの取り組みを示すものです。

新しい役職において、CYはFarnellの地域におけるセールスおよびサービス戦略を指揮し、持続可能な成長、優れた運用、顧客とのより深いエンゲージメントの推進に注力します。Farnellの社長のレベッカ・オブレゴンの直属となり、会社のグローバル戦略と優先事項に密接に連携を図ります。

Farnellの社長、レベッカ・オブレゴンは次のように述べています。「Avnetで20年近くの経験を積んだCYは、お客様、市場、持続可能な成長を実現するために必要なことを深く理解しています。CYがAPACにおけるFarnellのセールスおよびサービスリーダーシップの役割を担うことは、強力な商業的フォーカスとお客様の成功に対する真のコミットメントを組み合わせる彼の能力に対する私たちの信頼を反映しています。当社は、彼がこの役割を引き受けることで、お客様との関係を強化し、チームに力を与え、地域全体で有意義なビジネス成果を上げることができると確信しています」

自身の任命について、FanellのAPACにおけるセールスおよびサービス担当副社長、CY・チャンは次のように述べています。「Farnellは、顧客に寄り添い、そのニーズに合わせて進化を続けることで、この地域で強力な地位を築いてきました。私の役割は、私はAPAC全体のセールスおよびサービス戦略の強化、顧客パートナーシップの強化、一貫性を保ちつつ迅速に実行することです。私たちは、チームやパートナーとともに、この基盤をさらに発展させ、持続可能な成長を推進し、お客様の製品ライフサイクルのあらゆる段階においてお客様を支援していきます。」

CYは、拡張性の高い成長に重点を置いて、企業の変革、M&A、ビジネスの統合に幅広い経験を持ち、市場インテリジェンスの仕組みづくり、一元化されたデータおよびビジネス分析機能、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）チーム、AI対応の見積および価格設定システム、アジア見積センターの確立に向けた取り組みを主導し、これらの効率性の向上と情報に基づく取り組みを主導してきました。

CYは、アジリティ、信頼性、エンパワーメントを重視しながら、業績にフォーカスする、協力的で透明性の高いリーダーシップスタイルで評価されています。また、香港科技大学にて電気電子工学の学士号を取得しています。

CY・チャン（シーワイ・チャン）VP Sales and Service, APAC, Farnell

Farnellについて

Farnell Globalは、電子・産業システムの設計、保守、修理用の製品と技術を、高い信頼性で迅速に提供する販売企業です。 研究開発から試作、量産に至るまで、Farnellは、24時間365日体制でお客様が求める製品とサービスへのアクセスをサポートいたします。80年以上の豊富な経験、48の地域に対応したウェブサイト、3,300名を超える専門スタッフを擁するFarnellは、お客様の将来のテクノロジー構築に必要不可欠なあらゆるコンポーネントを提供します。

Farnell Globalは、北中南アメリカではNewark、ヨーロッパ、中東、アフリカ、日本ではFarnell、アジア太平洋ではelement14のブランド名で事業を行っています。 さらに、英国ではCPCのブランド名でコンシューマー向けの直接販売も行っています。

Farnell Globalは、2016年より世界的に認知されたテクノロジーディストリビューターであるAvnet（Nasdaq：AVT）の一員となりました。この関係を活かして、弊社では製品ライフサイクルの全段階におけるお客様サポート、独自の流通モデル、そしてエンドツーエンドの納品および製品設計に関する専門知識の提供が可能となり、より包括的なサービスをご提供しています。

詳細は、http://jp.farnell.com/ をご覧ください。

報道関係者のための連絡先

プリヤンキタ・プラハラジ

element14/Farnell アジア太平洋地域（APAC）コミュニケーション・スペシャリスト

Eメール：PPraharaj@element14.com