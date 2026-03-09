組織変更と人事異動のお知らせ

ガリレイ株式会社

ガリレイ株式会社及びフクシマガリレイ株式会社の組織体制及び人事異動について、2026年3月6日開催の取締役会において決定しましたのでお知らせいたします。

１．ガリレイ株式会社の組織体制（2026年4月1日付）

１.「グループ管理企画室」を「グループ管理本部」及び「グループ財経本部」へ分割改組する。

２.「グループ管理本部」の配下に「総務G」・「人事G」・「法務・知財部」・「グループガバナンス改善室を置く。

３.「グループ財経本部」の配下に「情報戦略G」・「財務G」・「M&A室」・「経営企画室」を置く。

４.「設計本部」を新設し、設計・積算の高度化及び設計人材の能力開発を行う。

２．ガリレイ株式会社役員の人事異動（2026年4月1日付）

３．フクシマガリレイ株式会社の組織変更（2026年4月1日付）

１.「技術本部」を「営業本部」配下から社長直轄組織へと変更する。

２.「管理本部」を「管理本部」及び「財経本部」へ分割改組し、「管理本部」配下に「総務部」及び「人事部」を、「財経本部」配下に「情報戦略部」及び「財経部」を置く。

４．フクシマガリレイ株式会社の役員等の人事異動（2026年4月1日付）

１.役員人事

２.一般人事

以上