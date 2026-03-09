おかげさまではるやまのロングラン商品『i-Shirt（アイシャツ）』累計販売枚数1,100万枚突破！創業70周年を記念し特別キャンペーン実施！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、２０２６年３月９日（月）より、創業７０周年を記念し、累計販売枚数1,100万枚を突破した完全ノーアイロン「アイシャツ（i Shirt）」の特別キャンペーンを実施いたします。

「i Shirt」は、“科学で着るを変えていく”をテーマに企画・開発された商品で、完全ノーアイロン※２機能とらくらく360度ストレッチが特長です。シワになりにくく、夜に洗濯して翌朝には着用できる吸水速乾機能、部屋干しにも対応した抗菌防臭機能を備え、テレワークなど多様化するビジネスシーンにおいて「きちんと見えて楽な着心地＆ケア」を実現しています。ニット素材を採用したスポーツウェアのような着心地は、時短志向のビジネスパーソンから高い支持を得ており、この度、シリーズ累計販売枚数が1,100万枚※１を突破する快挙となりました。当社は今後もお客様のより良い暮らしをサポートする機能性と、ファッションを楽しむことができるデザイン性を追求した「i Shirt」シリーズの展開を進めてまいります。

創業70周年記念キャンペーン内容

創業７０周年と販売枚数1,100万枚突破を記念し、２０２６年３月９日（月）から３月３１日（火）までの期間、特別キャンペーンを実施いたします。はるやま公式X（@HARUYAMAONLINE）をフォロー＆リポストしていただいた方の中から抽選で７０名様に、店頭で選べる「i Shirt進呈券」をプレゼントいたします。

【期間】２０２６年３月９日（月）～３月３１日（火）

【内容】はるやま公式X（@HARUYAMAONLINE）をフォロー＆リポストで

抽選７０名様にi Shirt進呈券プレゼント

※抽選結果に関するいかなるお問い合わせもお受付しかねます。

※本キャンペーンは、事前に通知することなく、当社都合により 中止・中断・終了することがあります。

※本キャンペーンへの応募には、Xアカウントが必要となります。

※当選された方には、Xアカウントへ当社アカウントより DM （ダイレクトメッセージ）でご連絡いたします。

※当選者の発表は、当選者のみにご連絡させていただきます。

【応募資格】

・日本国内在住の方（本キャンペーンの関係者は応募できません）

・この規約に同意された方

・Xアカウントが非公開設定になっている方 、期間中ご応募いただいた内容及びアカウントを削除された方は、応募が無効となりますのでご注意ください。

・品発送時点まで当社指定アカウントをフォローしている必要があります。

商品概要

価格：

メンズ・・・\6,050～\6,930（税込）

レディス・・・\5,390～\6,589（税込）

サイズ：

メンズ・・・S～８L

レディス・・・５号～１７号、２L～８L

カラー：ホワイト、サックス、グレーなど

取扱い店舗：全国のはるやま、P.S.FA、フォーエル店舗、各オンラインショップ

※ブランド、店舗によって取扱商品、価格やサイズが異なります。（３月９日時点）

※ブランドによって、同一サイズをお選びいただいた場合でも、

個々の製品によりボディスペックが異なります。

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

※１耐洗濯性で形態安定性(W&W性)の最高水準の5級をクリアした生地を使用しています。検査結果は、判定用生地を用い日本工業規格(JIS L 1930 C4M法タンブル乾燥)に基づき試験し、1～5級に等級づけしたもの。

形態安定性5級-1回洗濯。(一般財団法人メンケン品質検査協会調べ。2023年2月現在)

※2販売期間2009年4月1日～2026年2月14日の期間における当社「アイシャツ」シリーズの累計販売枚数実績。当社調べ