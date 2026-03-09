SNSで話題の“あの看板”を、銀座で。東京初展示「例の看板展 in 銀座」開催。

公益財団法人にいがた産業創造機構

銀座・新潟情報館 THE NIIGATA（東京都中央区銀座）では、2026年3月29日（日）から4月6日（月）まで、新潟県長岡市周辺に数百枚存在すると言われる通称「例の看板」を集めた展示会「例の看板展 in 銀座」を開催いたします。本展示は、新潟県外で初の開催となります。

「例の看板」は､長岡市周辺に展開する地元ペットショップの広告看板｡地域住民の間ではおなじみの存在であり､近年はSNS上で“謎のドローカル看板”として注目を集めています。

最大の特徴は、すべてが手書きで制作されていること。一枚として同じデザインはなく、約20年前から少しずつ絵柄を変えながら現在も新作が制作されています。長岡地域で生活していると「見かけない日はない」と言われるほど、街の風景に溶け込んでいます。

本展では、その“ローカルの象徴”ともいえる看板を東京・銀座に展示。長岡の日常風景を、東京銀座のど真ん中で体感できる初の試みです。

展示に先立ち、他県から長岡へ移住した「移住女子」によるトークイベントも開催。ローカル文化の背景や、地域で暮らす魅力について語ります。

本展示を通じて、長岡というまちの個性や温度感を感じていただき、実際に足を運ぶきっかけとなることを目指します。

この機会を逃すと、東京で再び見ることができない可能性もある企画です。ぜひご取材・ご来場ください。

「例の看板」とは？

新潟県長岡市大島に店舗を構えるペットショップ「松田ペット」の広告看板である。制作は約40年前に始まり、現在まで継続している。

設置エリアは、市外局番が同じ長岡市およびその周辺地域のみ。これまでに制作された看板は約900枚にのぼるとされる。

最大の特徴は、すべて手描きであること。一枚として同じデザインは存在せず、描かれる犬の表情はどれも人間味があり、素朴で愛らしい。

この看板にあらためてスポットライトが当たったきっかけは、東京から長岡市へ移住した新稲ずな氏が、「例の看板」と題した同人誌を発行したことである。SNSを通じて拡散され、地域内外で注目を集める存在となった。

いまや長岡のあちこちで見かけるこの看板は、地域の日常風景に溶け込みながら、静かに愛され続けている。

「例の看板展 in 銀座」概要

開催日： 2026年3月29日（日）～４月６日（月）11:00～18:00

会 場： 銀座・新潟情報館 THE NIIGATA ３階イベントスペース

参加費： 無料

主 催： 銀座・新潟情報館 THE NIIGATA

企 画： 新稲ずな

協 力： 株式会社 松田ペット

『例の看板展』と併せて、新稲ずなさんと同じ移住者の松元那々子さんが、長岡の「おもしろい」を100項目にまとめた『長岡百景』の展示も行います！

「移住女子によるトークイベント」概要

開催日： 2026年3月28日（土）

１回目 13:00～14:00 ／ ２回目 15:00～16:00

定 員： 各回25名（事前申込制、先着順）

参加費： 1,000円（人間用瓦せんべい、ドリップコーヒー１袋、オリジナルポストカードのおみやげ付き）

内 容： １回目と２回目は同じ内容になります。

１.「例の看板」魅力トーク ゲスト：新稲ずな

人気の火付け役が魅力を語ります。

２.長岡あるあるトーク ゲスト：新稲ずな & 松元那々子

この日初めて会う移住女子２人が、おもしろおかしい長岡の変なところをトークします。

＜ゲスト紹介＞

新稲ずな

2015年に東京から長岡市へ移住。

普段は会社員をしながら、松田ペット看板の魅力を広く世間に知ってもらうため、看板のファンを集めた「松田学会」を主宰し、同人誌「例の看板フォトグラフコレクション」を執筆。

松元那々子（自称：「お写ん歩」フォトグラファー）

2021年に夫の転勤で奈良から長岡へ移住。

長岡のことを知ろうと、「写ん歩」をしているなかで見つけた奈良との違いやおもしろいことを作品としてまとめた本『長岡百景』を自費出版しました。

住めば住むほどおもしろくなっていく長岡。

長岡を離れた方、また、長岡に興味のある方々に、より魅力を感じていただけるように発信していきたいです。

＜チラシ＞