書いて脳を活性化！新習慣「書活」のススメ

株式会社西日本新聞社（本社：福岡市、代表取締役社長：田川大介）は、ウェルビーイングをテーマに展開する「脳活新聞プロジェクト」の一環として、美文字と脳トレを組み合わせたペン字練習帳『書活』の発売を開始しました。

文字を書くという行為には、ペンを持って手を動かすだけでなく、何を書くかを考え、文字の形を思い浮かべるなど、注意力や集中力を伴う複数の脳の働きが関わっています。

脳活新聞では、こうした手書きの特性に着目し、文字を書くことを楽しみながら脳を活性化させる新しい生活習慣として「書活」を提案します。

「美文字＆脳トレ ペン字練習帳」の特徴

■問題形式で楽しく習得

二つの文字を見比べて、どちらが美文字に見えるのかを考え、最後に解説を読んでその理由を理解するという３ステップで美文字のこつを習得できます。手本をなぞるだけの練習とは違い、問題形式なので、どこに注目すれば美しく書けるのかを考えながら楽しく取り組めます。

■脳トレ問題を解きながら練習

「基本練習＋ 脳トレ」や「漢字脳トレ」「かな脳トレ」など、問題を解きながら文字の練習ができるページを盛り込んでいます。解答欄には補助線を引いているので、文字のバランスに注意しながら書き込めます。ことわざ、四字熟語、童謡や日本文学の問題などバラエティー豊か。

■宛名や芳名帳の書き方も

漢字編には、はがきや封筒の宛名、芳名帳の書き方など日常で役立つ練習ページも収録。実用性の高い書字力が身に付く構成になっています。

■いつでも指回しストレッチ

きれいな文字を書こうと力が入りすぎてこわばった手指をほぐす「指まわしストレッチ」のページも用意。練習の合間はもちろん、気付いたときにいつでも、どこでもリラックス！

商品情報

商品内容

●セット内容／ 書活 ペン字練習帳【かな編】【漢字編】2冊セット（ボールペン・リフィル1本付き）●体裁：A4判、36ページ●発行：西日本新聞社●監修：入江陽昇（西日本新聞書道会講師）●ボールペン付き（エナージェル0.5mm、リフィル1本）

販売価格

2,500円(税込・送料込)

詳細は西日本新聞セレクトモールをご覧ください。

https://store.nishinippon.co.jp/category/NOUKATSU/MB33_1.html