最大9台を同時充電！PD対応の直挿し電源タップを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、最大9台の機器を同時に充電でき、PD20Wの急速充電にも対応したコンパクトな直挿し設計である「電源タップ・700-TAP093W」を発売しました。

電源タップ USB充電対応 Type-c 急速充電 20W PD対応 9台同時接続 AC6個口 直挿し コンパクト 小型 旅行 出張 コンセントタップ ホワイト

型番：700-TAP093W

販売価格：2,619円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP093W

おすすめポイント

・AC6個口とUSB3ポートを搭載し、最大9台を同時充電可能。

・最大20WのPD対応Type-Cポートでスマホを急速充電。

・ケーブルレスで持ち運びに便利な手のひらサイズの直挿し設計。

圧倒的な接続数！最大9台の機器を同時に充電可能

本製品は、壁のコンセントに直接挿すだけでコンセントを大幅に拡張できる便利な電源タップです。コンパクトなボディにACコンセントを6個口、USBポートを3ポート（Type-C×1、USB-A×2）搭載。スマートフォンやタブレット、パソコン周辺機器など、最大9台の機器を同時に接続・充電でき、コンセント不足の悩みを解消します。

PD20W対応でスマートフォンを素早く急速充電

搭載されているUSB Type-Cポートは、最大20WのPower Delivery（PD）急速充電に対応しています。PD対応のスマートフォンやタブレットを接続すれば、一般的な充電器よりも圧倒的なスピードで素早く充電が可能です。朝の忙しい時間帯や外出前など、充電時間が限られている時でも、短時間でバッテリーを確保できます。

スッキリ配線できるケーブルレスの直挿し設計

本体はコンセントに直接挿し込んで使用する「直挿しタイプ」を採用しています。邪魔になりがちな延長ケーブルがないため、壁面のコンセント周りやデスク下などの限られたスペースでも、すっきりと配線をまとめることができます。寝室のベッド周りやキッチンのカウンターなど、ケーブルを這わせたくない場所での使用に最適なデザインです。

持ち運びに便利な手のひらサイズ＆スイングプラグ

本体サイズは約幅40×奥行120×高さ30mm、重量わずか約110gのコンパクトな手のひらサイズです。さらに、コンセントプラグ部分は本体に折りたたんで収納できる180度スイングプラグを採用。カバンに入れても他の荷物を傷つける心配がなく、旅行や出張先のホテルなど、コンセントの数が限られた外出先へ手軽に持ち運んで活用できます。

トラッキング火災を予防する安全性に配慮した設計

毎日の使用に安心してお使いいただけるよう、安全性にもしっかりと配慮しています。コンセントプラグの根元には、トラッキング火災を予防するための絶縁キャップが取り付けられています。ホコリが溜まりやすいテレビ裏やベッド・家具の隙間などでの長期間の使用でも、ショートや火災のリスクを軽減し、ご家庭やオフィスで安全に機器を接続できます。

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP093W

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-tap093w/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-tap093w.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/772496787

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR49R3QN

【署名】

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 渡邉/那須 TEL 086-223-3311

【広報関連お問い合わせページ】

http://www.sanwa.co.jp/support/pr/

サンワサプライ TEL 086-223-3311